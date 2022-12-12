Lexus невероятно пострадал от остановки продаж в России

Азиаты очень не рады санкциям, к которым они присоединились. Дело в том, что Lexus традиционно включал результаты коммерческой деятельности в России в свою европейскую отчетность. Конечно же, цифры этого года разочаровали. Японцам удалось найти покупателей на 27 247 автомобилей (− 28%). При этом их бестселлер — компактный кроссовер UX — рухнул на 36% (10 053 штук).

Президент и генеральный директор Toyota Motor Europe Мэтт Харрисон рассказал, что 25% от всего объема продаж Lexus приходилось на нашу страну. Иными словами, именно из-за санкций и появилась финансовая «пробоина», которую японцы быстро не закроют.

В Старом Свете дела обстоят не так катастрофично, но все же трехпроцентное снижение неприятно. В руководстве компании надеялись, что исправить положение сможет гибридный кроссовер NX, но возникли проблемы на производстве: заводы столкнулись с нехваткой чипов и микросхем.