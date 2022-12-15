Иранская Saipa показала бюджетный кроссовер, который может приехать в Россию

С технической точки зрения Saipa Atlas представляет собой переделанную модель Saipa Quick. То есть в его основе лежит «тележка» Kia Pride конца 80-х годов прошлого века. Стареющую техническую базу подчеркивают маленькие 14-дюймовые колеса иранского квазикросовера. По данным Carscoops, старт продаж Saipa Atlas на «домашнем» рынке состоится в 2023 году. А учитывая неоднократные заявления иранцев о желании побороться за российских покупателей, высока вероятность увидеть Atlas и в шоу-румах отечественных автодилеров.

Судя по опубликованным фото, Atlas внешне отличается от Quick лишь мелкими переделками «морды» и кормы. Кроссовер, в частности, получил новые фары, иной формы капот и бамперы, а также другой рисунок решетки радиатора. По большому счету, Saipa Atlas правильнее назвать рестайлинговой версией модели Quick. С этой точки зрения вполне ожидаемым решением стало оснащение новинки тем же двигателем — атмосферным 1,5-литровым моторчиком мощностью 88 л. с. Привод у авто — исключительно передний, с пятиступенчатой механической или вариаторной КП. Сообщается, что первое время Atlas и Quick будут существовать на рынке параллельно, но потом Quick уберут из продажи.

О ценах Saipa Atlas даже в Иране пока ничего не сообщается. Известно, что Quick продается там по цене около 10 000 долларов (в пересчете с местных риалов) за топовую комплектацию. Можно предположить, что новый иранский кроссовер будет не сильно отличаться по стоимости от своего «исходника». Но российский прайс «Атласа» — благодаря особенностям нашего таможенного законодательства — вполне может оказаться более, чем в полтора раза выше, нежели на его родине.