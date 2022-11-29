Как и почему иранские автомобили «порвут» российский авторынок в 2023 году

Есть у этой новости и еще один крайне позитивный оттенок: иранские автомобили — архаичные, в большинстве своем атмосферные, с простой подвеской и незатейливым оснащением, оттого ресурсные и надежные. Средняя стоимость в Иране — около полумиллиона рублей. Отчего хочется верить: сделка закроет на отечественном рынке самую болезненную и сложную нишу бюджетных автомобилей, стоимостью менее одного миллиона рублей. Тот самый раздел рынка, который оказался фактически полностью уничтожен. Перечислять марки и модели на данный момент бессмысленно, официальных подробностей соглашения пока нет, но несколько моделей из иранского ассортимента точно найдут отклик у российских покупателей.

Прежде всего, это только что презентованный первый иранский кроссовер — Iran Khodro Rira, построенный на платформе Peugeot 2008, переднеприводный, и оснащенный двумя бензиновыми 1,6-литровыми двигателями мощностью 113 л. с. и 168 л. с. в турбированном исполнении.

Второй — Saipa Shahin, построенный на древней платформе Toyota и оснащенный 1,5-литровым 112-сильным турбомотором с механической трансмиссией.

Третий вариант — самый интересный. Iran Khodro Tara — это седан, представляющий собой перелицованный Citroёn C-Elysse, который запросто сможет конкурировать с Lada Vesta.