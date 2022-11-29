Как и почему иранские автомобили «порвут» российский авторынок в 2023 году

Искусственный дефицит, создаваемый на отечественном рынке санкционными методами с марта, как и любая «монета», имеет две стороны: с одной — рекордные цены и прибыль на каждой сделки, с другой — освобождение «места под солнцем», за которое боролись годами. Ежегодная конференция любого автомобильного бренда начиналась с гордых слов о долях процента, которые удалось невероятными маркетинговыми усилиями, читай, вливаниями, отвоевать у конкурентов. 24 февраля 2022 года все эти инвестиции вдруг обесценились, российский автомобильный рынок потерял привлекательность, а производители начали один за другим его покидать. Грустно, печально, где-то обидно, но свято место пусто не бывает.
Придут другие, и возвращение — 140 000 000 потенциальных покупателей найти чрезвычайно сложно — обойдется в разы дороже. Спросите у «Опеля». Всего полгода потребовалось российской экономике, чтобы подтвердить на деле: «первая ласточка» новых макроэкономических взаимоотношений прорвалась в информпространство. Иранское информационное агентство Fars со ссылкой на главу Ассоциации производителей запчастей сообщило, что между Ираном и Россией подписан меморандум об экспорте автомобилей на 300 000 000 американских долларов. Учитывая среднюю стоимость иранских автомобилей — а это исключительно бюджетные по нашим меркам модели — речь идет о десятках тысяч машин.
Есть у этой новости и еще один крайне позитивный оттенок: иранские автомобили — архаичные, в большинстве своем атмосферные, с простой подвеской и незатейливым оснащением, оттого ресурсные и надежные. Средняя стоимость в Иране — около полумиллиона рублей. Отчего хочется верить: сделка закроет на отечественном рынке самую болезненную и сложную нишу бюджетных автомобилей, стоимостью менее одного миллиона рублей. Тот самый раздел рынка, который оказался фактически полностью уничтожен. Перечислять марки и модели на данный момент бессмысленно, официальных подробностей соглашения пока нет, но несколько моделей из иранского ассортимента точно найдут отклик у российских покупателей.
Прежде всего, это только что презентованный первый иранский кроссовер — Iran Khodro Rira, построенный на платформе Peugeot 2008, переднеприводный, и оснащенный двумя бензиновыми 1,6-литровыми двигателями мощностью 113 л. с. и 168 л. с. в турбированном исполнении.
Второй — Saipa Shahin, построенный на древней платформе Toyota и оснащенный 1,5-литровым 112-сильным турбомотором с механической трансмиссией.
Третий вариант — самый интересный. Iran Khodro Tara — это седан, представляющий собой перелицованный Citroёn C-Elysse, который запросто сможет конкурировать с Lada Vesta.