Новые автомобили, которые встанут на конвейер «Автотора», покажут совсем скоро

Фото производителя
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что завод «Автотор» покажет несколько моделей, которые будут выпускать на его мощностях вместо BMW, Kia, Hyundai и Genesis, уже совсем скоро — до конца 2022 года. Похоже, предприятие потихоньку выбирается из кризиса, хотя вопросов по-прежнему много.
Виктор Васильев

По словам главы региона, заводчане сейчас активно работают над возобновлением производства. Об этом говорит тот факт, что за прошедшие недели на предприятии собрали уже несколько тысяч машин. Конечно же, это автомобили китайских брендов, но пока непонятно каких. Чиновник отказался раскрыть детали.

Скорее всего, речь идет о продукции компании BAIC (Beijing Automotive Group), а точнее — о среднеразмерном седане D50. Он может оснащаться 1,5-литровыми бензиновыми агрегатом мощностью 116 сил или электромотором. Так что этот представитель «поднебесного» автопрома вполне может составить конкуренцию LADA Vesta, хотя он и покрупнее.

Кроме того, не исключено, что на «Автоторе» пропишется и кроссовер BAIC X55 с наддувным 1,5-литровым 150-сильным мотором. Он немного превосходит по габаритам Hyundai Creta, но, в отличие от популярного «корейца», у него нет полного привода.

Добавим также, что в ноябре газета «Ведомости» писала, что на предприятии могут начать сборку и автомобилей Chery. Но, вероятно, все же не их, а машины суббренда Kaiyi.

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15 декабря 2022
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