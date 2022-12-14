Открой личико: чем успели расстроить новые грузовички Sollers Argo и Atlant

У заводчан богатый опыт по локализации в России широкой гаммы «забугорного» комтранса. В 2006 году появились грузовики Isuzu, в 2008 году — линейка FIAT Ducato, а с 2011 года с конвейера сходили различные модификации Ford Transit. Причины, по которым иностранцы ушли, давно известны, так что не будем на них концентрироваться. Менеджменту ничего не оставалось, как посмотреть на Китай. И он помог. Из Поднебесной приехали фургоны JAC Sunray и грузовики N25. Их теперь собирают под брендом Sollers на зло американским «буржуинам».

JAC N25, он же «Соллерс Арго», предназначен для городских перевозок. Полная масса машины — от 2,5 до 3,5 т. Это может быть промтоварный или изотермический фургон, а также бортовая платформа с тентом. Кабина — как привычная, так и сдвоенная.

Гамма двигателей довольно широка. Можно выбрать 2-литровый «дизель» мощностью 130 л. с. или бензиновый агрегат того же объема отдачей 147 сил. В будущем обещают даже 147-сильный электрокар, но это — отдельная история.