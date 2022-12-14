Открой личико: чем успели расстроить новые грузовички Sollers Argo и Atlant

У заводчан богатый опыт по локализации в России широкой гаммы «забугорного» комтранса. В 2006 году появились грузовики Isuzu, в 2008 году — линейка FIAT Ducato, а с 2011 года с конвейера сходили различные модификации Ford Transit. Причины, по которым иностранцы ушли, давно известны, так что не будем на них концентрироваться. Менеджменту ничего не оставалось, как посмотреть на Китай. И он помог. Из Поднебесной приехали фургоны JAC Sunray и грузовики N25. Их теперь собирают под брендом Sollers на зло американским «буржуинам».
JAC N25, он же «Соллерс Арго», предназначен для городских перевозок. Полная масса машины — от 2,5 до 3,5 т. Это может быть промтоварный или изотермический фургон, а также бортовая платформа с тентом. Кабина — как привычная, так и сдвоенная.
Гамма двигателей довольно широка. Можно выбрать 2-литровый «дизель» мощностью 130 л. с. или бензиновый агрегат того же объема отдачей 147 сил. В будущем обещают даже 147-сильный электрокар, но это — отдельная история.
Оба «сердца» рядные, 4-цилиндровые, соответствующие экологическому классу «Евро−5». У мотора на тяжелом топливе цепной привод ГРМ, топливная система Common Rail и клапан EGR. У «бензинки» — ремень и система впрыска MPI. Сюрпризов нет. Агрегаты известные, их знают как обслуживать и чинить. Да еще топ-менеджеры сказали, что запчасти регулярно отправляют дилерам. Так что проблем быть не должно.
В оснащении — подушки безопасности водителя и пассажира, иммобилайзер, круиз-контроль, ABS, система курсовой устойчивости, задний парктроник и кондиционер. Неплохо для компактного развозного грузовичка. Да и рабочее место водителя удобно скомпоновано.
Продолжая осмотр, заглянул вниз и заметил небольшую ржавчину на раме. Похоже, что при установке надстройки повредили окрас. Это уже не очень хорошо. Так что сразу после покупки грузовичка, стальной «хребет» надо обработать антикором. А еще следить за состоянием множества патрубков, которые разместили в самых «грязных» местах.
Модельная линейка «Соллерс Атлант» представлена автомобилями полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,2 т. Можно выбрать из фургонов различных типов, 15-местного автобуса, а также автомобилей спецназначения. Гамма силовых агрегатов включает только дизельные двигатели объемом 1,9 л (139 л. с.) и 2,7 л (150 л. с.). На последнем остановимся подробнее, так как он будет самым популярным.
Этот рядный 4-цилиндровый 16-клапанный мотор имеет цепной привод ГРМ, топливную систему Common Rail и впрыск мочевины. Наши водители такое решение не любят, потому что раствор боится морозов. А еще мочевина здорово воняет, отличается токсичностью, да и не везде ее можно купить. Особенно на трассе. Если говорить про топливную систему, то в ней высокое давление. Это говорит о том, что заправляться нужно только качественным горючим на проверенных АЗС.
Продажи еще толком не начались, а уже возникают вопросы по эксплуатации. Ответы на них даст только первая зима.
В конце — любопытный факт. Маркетологи подсчитали, что на пятилетнем горизонте совокупная стоимость владения Argo составит 14,88 ₽/км, а «Атланта» — 16,91 ₽/км. При этом Ford Transit обходился в 16,07 ₽/км. Получается, что «американец» немного выгоднее. Однако сейчас на первый план выходит стоимость запчастей и обслуживания, и тут могут быть нюансы. Так что пожелаем производителю удачи и посмотрим, как примут покупатели новых «китайцев» с русской пропиской.