Очередные электромобили будут делать в Саратове. Если, конечно, будут

В его землях обнаружилась крайне удачливая фирма «АльфаТех». Она с 2010-го года вроде как занимается производством автотранспортных средств (интересно — каких) и торговлей автомобилями. И хотя никаких значимых следов ее деятельности на поприще автостроения пока не обнаружено, ее владельцы планируют выпускать электромобили, аккумуляторы и зарядные станции, получив в руки китайскую государственную фирму первой величины FAW с неиссякаемым бюджетом страны. Подписывать договор с китайцами саратовский губернатор почему-то примчался в Москву, поближе к начальству, способному наградить за рвение.

Примечательно, что Россия усеяна простаивающими автозаводами, которые некуда девать, однако пристроить в хорошие руки не получается. Но китайцы внезапно заинтересовались малоизвестно фирмой в далеком Саратове, где опереться на автомобильно-инженерный потенциал региона не получится.

Учитывая, что лучезарный автор саратовской новости про удачную сделку поведал о косвенном масштабе областного электромобилестроения и указал на 270 новых рабочих мест, возникает ощущение аферы. На заводе «Москвич», обещающем выпускать по 50 000 электромобилей в год, запланировано 40 000 человек персонала. А в Саратове с заявленной численностью рабочих наиболее вероятен не трудовой коллектив автозавода, а частное охранное предприятие и забор, за которым станут осваивать бюджет.

Однако если этот прожект все же будет реализован, то, скорее всего, колеса в Самарской области будут прикручивать к «электричке» FAW Bestune NAT, ориентированной, главным образом, на работу в такси.