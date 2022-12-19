Когда состоится премьера Toyota Camry следующего поколения

Фото Carscoops.com
В сети начала появляться информация о том, что уже в следующем году Toyota раскроет некую информацию о новой генерации среднеразмерного седана Camry. Однако фактов пока мало. Скорее всего, речь идет о концепте, который рассекретят ближе к какому-нибудь крупному автосалону.
Виктор Васильев

О том, что разработчики покажут именно концепт, говорят скетчи, «слитые» в сеть. Судя по ним, Camry получит совершенно иной кузов с плавными обводами и линиями. Некоторые стилистические решения могут перекликаться с тем, что мы уже видели на таких моделях, как Prius и Crown. Напомним, что дизайн никогда не был сильной стороной «Тойоты». Может, теперь руководители проекта что-то поменяют.

Под капотом ожидается бензиновый 2,4-литровый наддувный мотор мощностью 269 сил. Будет и гибридная версия суммарной отдачей 325 «лошадей». Возможно, новинку оснастят и другими силовыми установками.

Рассуждая про серийную версию, предположим, что она появится не раньше 2024 года. Если бы это было не так, то фотошпионы уже разместили в сети снимки прототипов новой Camry. Ведь обычно именно они служат предвестником скорой сборки товарной модели. Но пока ничего подобного нет, а значит, и до серийного производства еще далеко.

новинки рынка, производители, новая модель, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, концепты
19 декабря 2022
639