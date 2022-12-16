Осторожно — подстава: какие неприятные сюрпризы подкинет своим владельцам двигатель Haval Dargo

Покупатели в КНР уже сумели «распробовать» автомобиль, ведь там Big Dog продают давно. Машину критикуют за дешевый пластик, который быстро начинает скрипеть. Претензии есть и по технике. Например, система полного привода на бездорожье не выдерживает нагрузок: электроника отключает муфту Haldex пятого поколения в самый неподходящий момент, дабы избежать перегрева. Но это — сущие пустяки по сравнению с сюрпризами, что подкидывает сам силовой агрегат, ремонт которого (если вдруг что случится) обойдется в копеечку.

Напомним, что бензиновый 2-литровый мотор с индексом GW4N20 китайцы разработали своими силами. И конструктивно он заметно отличается от проверенного, хотя и тоже не очень надежного, GW4C20, который установили под капот Haval F7. У силового агрегата Dargo блок цилиндров алюминиевый, с залитыми в него чугунными гильзами. А у «семерки» — везде чистый чугун. Такое решение древнее, но практичное, потому как позволяет проводить капитальный ремонт. Да, гильзы в моторе «Дарго» тоже можно расточить, но это более тонкая и сложная работа. К тому же при сильном перегреве алюминий «ведет», что еще сильнее усложняет и здорово удорожает восстановление.

Возникают вопросы и к технологиям. У металлов разные коэффициенты теплового расширения. Даже мизерный дефект на производстве даст о себе знать. Иными словами, с началом эксплуатации машины заводской брак рано или поздно приведет к регулярным локальным перегревам и короблениям гильз. Результат — сильный «масложор» и задиры на стенках цилиндров.