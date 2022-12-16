Осторожно — подстава: какие неприятные сюрпризы подкинет своим владельцам двигатель Haval Dargo

Покупатели в КНР уже сумели «распробовать» автомобиль, ведь там Big Dog продают давно. Машину критикуют за дешевый пластик, который быстро начинает скрипеть. Претензии есть и по технике. Например, система полного привода на бездорожье не выдерживает нагрузок: электроника отключает муфту Haldex пятого поколения в самый неподходящий момент, дабы избежать перегрева. Но это — сущие пустяки по сравнению с сюрпризами, что подкидывает сам силовой агрегат, ремонт которого (если вдруг что случится) обойдется в копеечку.
Напомним, что бензиновый 2-литровый мотор с индексом GW4N20 китайцы разработали своими силами. И конструктивно он заметно отличается от проверенного, хотя и тоже не очень надежного, GW4C20, который установили под капот Haval F7. У силового агрегата Dargo блок цилиндров алюминиевый, с залитыми в него чугунными гильзами. А у «семерки» — везде чистый чугун. Такое решение древнее, но практичное, потому как позволяет проводить капитальный ремонт. Да, гильзы в моторе «Дарго» тоже можно расточить, но это более тонкая и сложная работа. К тому же при сильном перегреве алюминий «ведет», что еще сильнее усложняет и здорово удорожает восстановление.
Возникают вопросы и к технологиям. У металлов разные коэффициенты теплового расширения. Даже мизерный дефект на производстве даст о себе знать. Иными словами, с началом эксплуатации машины заводской брак рано или поздно приведет к регулярным локальным перегревам и короблениям гильз. Результат — сильный «масложор» и задиры на стенках цилиндров.
Еще одна особенность GW4N20 — высокая степень сжатия с показателем 12:1. При этом производитель разрешает использовать 92-й бензин, о чем говорит соответствующая наклейка на обратной стороне лючка бензобака. Мне кажется, что это — чистой воды подстава, поскольку использование низкооктанового топлива в агрегате с такими характеристиками явно приведет к появлению детонации.
А еще должен быть идеально настроен фазорегулятор. Потому как заминка в его работе приведет к прогоранию поршней и «смерти» мотора. Я бы посоветовал не смотреть в сторону топлива с октановым числом 92. Да и 95-й не стал использовать. Лучше и безопаснее заливать 98-й или даже сотый. Понятно, что тоимость эксплуатации машины резко подскочит, но никто не обещал, что с китайским автомобилем жить будет легко.
Дальше — больше. Блогеры обратили внимание, что у старого японского атмосферного мотора Toyota M20D три масляных форсунки на цилиндр, а у современного агрегата Haval — всего одна. Похоже, что азиаты сэкономили. А ведь хорошая система смазки дает лучшую стойкость к перегреву. Так что Dargo потребует внимания, а еще может «вытрясти» денег на ремонт. Так не учше ли купить подержанного «японца» или «европейца»? Они явно надежнее будут, да и куда экономичнее в эксплуатаци. Но, впрочем, выбор за вами…