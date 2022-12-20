Мировой дефицит автомобильных полупроводников сохранится до конца 2023 года

— В 2023 году ситуация на рынке чипов никак не изменится. Каждый квартал мы будем увеличивать производственные мощности, чтобы обеспечить спрос. Все чипы из карбида кремния, использующиеся в основном в электромобилях, уже распроданы как минимум до конца 2023 года, — заявил генеральный директор одного из ведущих поставщиков микроэлектронных элементов, американской компании Onsemi, Хассан эль-Хури.

Нехватка автомобильных чипов будет ощущаться довольно длительное время, считает глава германской компании Infineon Йохен Ханебек. Аналогичного мнения, по данным Financial Times, придерживается и гендиректор Stellantis Карлос Таварес. Он ожидает, что сложности с поставками автомобильной электроники продолжатся и в 2023 году.

Издание отмечает, что дефицит подталкивает полупроводниковую отрасль расширять производство. Так, Infineon потратит 5 млрд. евро на строительство своего нового завода в немецком Дрездене. А Onsemi намерена увеличить на треть масштабы выпуска микросхем на своих мощностях в чешском Рожнове, корейском Пусане и в Нью-Гэмпшире (США).