Почему дефицит микрочипов не смог убить российские камеры фиксации нарушений ПДД

Сегодня, когда от антироссийских санкций страдают практически все высокотехнологичные отрасли отечественной экономики, логично предположить, что и столь ненавистные водителям комплексы фото- и видеофиксации попадут под удар. И что их группировка в стране не будет, как минимум, дальше расти, а как максимум — все они относительно скоро выйдут из строя из-за проблем с обслуживанием-ремонтом. Увы и ах, но этого не произойдет. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Как известно, наряду с автопромом и авиастроением, от санкций очень сильно пострадала и IT-отрасль. То есть в страну перестали поступать не только пресловутые микрочипы, но и другие детальки, необходимые любому электронному устройству, включая придорожные камеры. Да и западное программное обеспечение стало практически недоступным.

Иными словами, водительская братия вполне могла расчитывать на то, что камеры фиксации нарушений ПДД, где все это хозяйство используется в полный рост, загнутся столь же быстро, как и отечественный автопром: ни новых не будет, ни запчастей к старым. Но тут выяснилась любопытная штука.

Если российский автопром, жестко интегрированный в мировое автостроение, чисто физически не мог обеспечить себя запасами комплектующих, да и прав на самостоятельный выпасу типа локализованных у нас модели машин не имел, то с камерами фиксации дело обстоит иначе.