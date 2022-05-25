Почему дефицит микрочипов не смог убить российские камеры фиксации нарушений ПДД

Сегодня, когда от антироссийских санкций страдают практически все высокотехнологичные отрасли отечественной экономики, логично предположить, что и столь ненавистные водителям комплексы фото- и видеофиксации попадут под удар. И что их группировка в стране не будет, как минимум, дальше расти, а как максимум — все они относительно скоро выйдут из строя из-за проблем с обслуживанием-ремонтом. Увы и ах, но этого не произойдет. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как известно, наряду с автопромом и авиастроением, от санкций очень сильно пострадала и IT-отрасль. То есть в страну перестали поступать не только пресловутые микрочипы, но и другие детальки, необходимые любому электронному устройству, включая придорожные камеры. Да и западное программное обеспечение стало практически недоступным.
Иными словами, водительская братия вполне могла расчитывать на то, что камеры фиксации нарушений ПДД, где все это хозяйство используется в полный рост, загнутся столь же быстро, как и отечественный автопром: ни новых не будет, ни запчастей к старым. Но тут выяснилась любопытная штука.
Если российский автопром, жестко интегрированный в мировое автостроение, чисто физически не мог обеспечить себя запасами комплектующих, да и прав на самостоятельный выпасу типа локализованных у нас модели машин не имел, то с камерами фиксации дело обстоит иначе.
Во-первых, не надо забывать, что практически все марки и модели этих устройств — исключительно отечественные разработки и собираются в России (мощности по их производству, как и складские помещения, не занимают, в отличие от автозаводов, много места и не требуют гигантских трудовых коллективов). Да и программное обеспечение тут — наше, российское.
Да, ряд импортных комплектующих все же необходим, но, как заявил ресурсу cud.news первый заместитель генерального директора «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации) Михаил Родионов, «лишь малую часть комплектующих для отечественных систем фото- и видеофиксации, к которым относятся микропроцессоры и модули памяти, требуется импортировать».
И более того: по его словам, создан «годовой запас всех необходимых комплектующих для эксплуатации и текущего ремонта всех комплексов». Бизнесмен, правда, говорит исключительно о камера, установленных на дорогах Московской области, но, похоже, похожие протоколы-регламенты действуют в большинстве российских регионов. Ну, а за год наша страна в целом и отдельные бизнес-структуры в частности, наверняка сумеют восстановить и логистические цепочки, и найти новых поставщиков дефицитного товара.
Да и кто позволит прикрыть такую высокодоходную статью пополнения местных бюджетов? Так что расслабляйся на наших трассах водителям по-прежнему не стоит: около 30 000 камер в России по-прежнему несут свою нелегкую, но прибыльную службу.
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