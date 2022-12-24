Предательство года: безрадостные итоги равнодушия российских властей к автожизни страны

Встречая 2022-й, мало кто мог подумать, что в ближайшие месяцы наша жизнь так круто изменится. Вспомнить хотя бы, что в январе происходило в автопроме: заводы, выпускающие легковушки, хвастались результатами 2021-го и строили планы по наращиванию объемов, разгребая последствия «коронакризиса». Дефицит некоторых автокомпонентов — тех же полупроводников — все еще наблюдался, но прогнозы звучали хорошие.

А что было на авторынке! Бренды обещали в 2022 массу всевозможных премьер. Справедливости ради, большинство этих премьер таки состоялось, но, правда, не у нас. Многие зарубежные марки приостановили деятельность в России, а некоторые — даже успели продать свои местные активы местным же бизнесменам. В частности, Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Mazda, Ford. И это только начало. Вероятно, в будущем году закроются и другие сделки.