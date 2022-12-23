Летим в бездну: почему у россиян больше не будет новых автомобилей

Правда, Ассоциация европейского бизнеса приводит число 548 877 произведенных и ввезенных машин с падением в 60,9% относительно прошлого, весьма неудачного года. А «Автостат» говорит о 569 536 зарегистрированных новых легковушках и о −58,8% динамики. Никто не отрицает, что у Минпромторга могут быть свои источники информации, и даже более точные, но они мало отличаются от вышеприведенных, даже если прибавить к ним еще 120 000 ввезенных по импорту, но еще не зарегистрированных в ГИБДД автомобилей. Между прочим, эти зависшие между небом и землей машины получили, однако, электронный паспорт и должны были попасть в статистику «Автостата». Ну да ладно, не будем ловить блох.

Излучать оптимизм по поводу сокращения рынка на 60% весьма странно для любой организации, и в особенности государственной. Но дело в том, что запасы этого чувства у ведомства Дениса Мантурова поистине неиссякаемы. Сто лет будете думать, но так и не додумаетесь, кто же, по его мнению, спасет отечественный автопром. Оказывается, вывезут отрасль на своем горбу два былинных богатыря — АВТОВАЗ и Haval. Русский с китайцем братья навек. Первый в следующем году выпустит 400 000 автомобилей, второй производит по 140 машин в день, что дает за год чуть больше 51 000. Собственно, никаких серьезных производителей, кроме этих, приведенных в пример Минпромторгом, на отечественных просторах больше и нет.