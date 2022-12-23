Летим в бездну: почему у россиян больше не будет новых автомобилей

Фото: www.caranddriver.com
После поручения Президента о контроле над ценами на автомобили Минпромторг взял под козырек и на некоторое время затаился. А по итогам глубоких раздумий недавно обнародовал нечто, принимаемое им самим, видимо, за глубокую аналитику. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, неужели ведомство разработало, наконец, чудодейственные рецепты для авторынка.
Ефим Розкин

Говоря кратко, никаких рецептов подъема автомобильной промышленности, в которых наша страна нуждается, в своем недавнем заявлении Минпромторг не представил. Желающие в этом убедиться самолично могут зайти в Telegram-канал ведомства и прочитать его полностью.

Если верить написанному там, то выходит, что ситуация на российском рынке просто замечательная — лучше и быть не может. И единственное, на что можно посетовать — почему все эти иностранные производители раньше не свалили восвояси, ведь так без них хорошо. За 11 месяцев 2022 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил более 585 000 штук!

Фото: globallookpress.com

Правда, Ассоциация европейского бизнеса приводит число 548 877 произведенных и ввезенных машин с падением в 60,9% относительно прошлого, весьма неудачного года. А «Автостат» говорит о 569 536 зарегистрированных новых легковушках и о −58,8% динамики. Никто не отрицает, что у Минпромторга могут быть свои источники информации, и даже более точные, но они мало отличаются от вышеприведенных, даже если прибавить к ним еще 120 000 ввезенных по импорту, но еще не зарегистрированных в ГИБДД автомобилей. Между прочим, эти зависшие между небом и землей машины получили, однако, электронный паспорт и должны были попасть в статистику «Автостата». Ну да ладно, не будем ловить блох.

Излучать оптимизм по поводу сокращения рынка на 60% весьма странно для любой организации, и в особенности государственной. Но дело в том, что запасы этого чувства у ведомства Дениса Мантурова поистине неиссякаемы. Сто лет будете думать, но так и не додумаетесь, кто же, по его мнению, спасет отечественный автопром. Оказывается, вывезут отрасль на своем горбу два былинных богатыря — АВТОВАЗ и Haval. Русский с китайцем братья навек. Первый в следующем году выпустит 400 000 автомобилей, второй производит по 140 машин в день, что дает за год чуть больше 51 000. Собственно, никаких серьезных производителей, кроме этих, приведенных в пример Минпромторгом, на отечественных просторах больше и нет.

Фото: globallookpress.com

Неужели серьезные дяди, занимающие высокие посты в ведомстве, всерьез верят, что эти двое с общим годовым производством в 450 000 машин способны заменить 50 брендов, которые не в самые удачные времена выставляли на продажу 1 600 000 автомобилей?

Дальше — больше. Минпромторг сделал весьма странное заявление, которое достойно того, чтобы его процитировать целиком: «Не менее важно пресечение попыток необоснованного завышения цен, возникающего в том числе через нагнетание искусственного ажиотажа вокруг якобы дефицита легковых машин. В отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства».

То есть «якобы» дефицит — это не столько хорошо, сколько здорово. Разуйте глаза пошире, дорогие сограждане, и бегом в автосалоны. Там вы убедитесь воочию, что новых машин в нашей стране просто завал — на любой вкус, цвет и размер. А следовательно, нет никаких оснований для повышения цен. Можете спать спокойно.

Собственно, вышеприведенный пассаж — единственное, чем в данном опусе Минпромторг «ответил» на поручение Владимира Путина. Президент сказал — Минпромторг сделал. Точнее, сделал вид, что сделал.

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23 декабря 2022
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