Летим в бездну: почему у россиян больше не будет новых автомобилей

Говоря кратко, никаких рецептов подъема автомобильной промышленности, в которых наша страна нуждается, в своем недавнем заявлении Минпромторг не представил. Желающие в этом убедиться самолично могут зайти в Telegram-канал ведомства и прочитать его полностью.
Если верить написанному там, то выходит, что ситуация на российском рынке просто замечательная — лучше и быть не может. И единственное, на что можно посетовать — почему все эти иностранные производители раньше не свалили восвояси, ведь так без них хорошо. За 11 месяцев 2022 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил более 585 000 штук!
Правда, Ассоциация европейского бизнеса приводит число 548 877 произведенных и ввезенных машин с падением в 60,9% относительно прошлого, весьма неудачного года. А «Автостат» говорит о 569 536 зарегистрированных новых легковушках и о −58,8% динамики. Никто не отрицает, что у Минпромторга могут быть свои источники информации, и даже более точные, но они мало отличаются от вышеприведенных, даже если прибавить к ним еще 120 000 ввезенных по импорту, но еще не зарегистрированных в ГИБДД автомобилей. Между прочим, эти зависшие между небом и землей машины получили, однако, электронный паспорт и должны были попасть в статистику «Автостата». Ну да ладно, не будем ловить блох.
Излучать оптимизм по поводу сокращения рынка на 60% весьма странно для любой организации, и в особенности государственной. Но дело в том, что запасы этого чувства у ведомства Дениса Мантурова поистине неиссякаемы. Сто лет будете думать, но так и не додумаетесь, кто же, по его мнению, спасет отечественный автопром. Оказывается, вывезут отрасль на своем горбу два былинных богатыря — АВТОВАЗ и Haval. Русский с китайцем братья навек. Первый в следующем году выпустит 400 000 автомобилей, второй производит по 140 машин в день, что дает за год чуть больше 51 000. Собственно, никаких серьезных производителей, кроме этих, приведенных в пример Минпромторгом, на отечественных просторах больше и нет.
Неужели серьезные дяди, занимающие высокие посты в ведомстве, всерьез верят, что эти двое с общим годовым производством в 450 000 машин способны заменить 50 брендов, которые не в самые удачные времена выставляли на продажу 1 600 000 автомобилей?
Дальше — больше. Минпромторг сделал весьма странное заявление, которое достойно того, чтобы его процитировать целиком: «Не менее важно пресечение попыток необоснованного завышения цен, возникающего в том числе через нагнетание искусственного ажиотажа вокруг якобы дефицита легковых машин. В отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства».
То есть «якобы» дефицит — это не столько хорошо, сколько здорово. Разуйте глаза пошире, дорогие сограждане, и бегом в автосалоны. Там вы убедитесь воочию, что новых машин в нашей стране просто завал — на любой вкус, цвет и размер. А следовательно, нет никаких оснований для повышения цен. Можете спать спокойно.
Собственно, вышеприведенный пассаж — единственное, чем в данном опусе Минпромторг «ответил» на поручение Владимира Путина. Президент сказал — Минпромторг сделал. Точнее, сделал вид, что сделал.