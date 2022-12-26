Если Китай уйдет: Мантуров пообещал отечественному автопрому 80% российского рынка

Стратегия развития российского автопрома подразумевает увеличение доли отечественных автомобилей на внутреннем рынке с нынешних 40% до 80% к 2030 году. При том, что уже сейчас эксперты уверены: в 2023 году одни лишь китайские автомобили займут половину общих продаж в стране.

— Задачи технологического суверенитета, обозначенные президентом, будут достигнуты, но в целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе — до 2025 года — выйти на более амбициозные показатели, а именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей, — заявил Мантуров.

Емкость российского рынка легковушек и LCV до начала 2022-го находилась на уровне чуть выше 1,5 млн. проданных за год ТС. В нынешнем она в лучшем случае перевалит за 600 000 единиц. Делать внятные прогнозы автопродаж в России на будущий и последующие годы бесполезно из-за продолжающейся СВО и набирающей обороты мощнейшей вспышки коронавируса в Китае. В таких условиях предсказание Мантурова может быть исполнено лишь парадоксальным образом: если из России уйдут еще и китайские автобренды. В этом случае 400 000 машин, которые АВТОВАЗ планирует выпустить в 2023 году, будет вполне достаточно, чтобы занять те самые 80% российского авторынка.