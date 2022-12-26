Сможет ли корейский автопром «надуть» Америку и не потерять Россию

А вот руководителям западных концернов — не верю. И это несмотря на то, что мои симпатии находятся отнюдь не на стороне азиатских автомобилей, поскольку я являюсь безусловным и непокобелимым поклонником баварских машин. Жалобы на разрыв логистических связей от корейцев, находящихся у черта на рогах от пупа земли, которым мы небезосновательно считаем собственную страну, вызывают сочувствие. А нытье европейцев на ту же тему — разве что недоумение и даже некоторую брезгливость. Какие там цепочки они не могут выстроить, находясь под самым нашим боком? Право, смешно даже говорить на эту тему.

Из массы примеров странного поведения западных концернов напомним лишь два. С самой макушки французской власти изначально делались прозрачные намеки, что не стоит очертя голову рвать когти и губить налаженный годами бизнес. Однако компания Renault решила идти в кильватере Америки и вылетела из России впереди собственного визга, в панике сдав за гроши все, нажитое тут непосильным трудом. Или вот Volkswagen, которого никто за язык не тянул делать миропотрясающие заявления, неожиданно обмолвился, что у него «есть четкое желание полностью уйти из страны», то бишь из России.

Корейцы, как и все прочие автопроизводители, были поставлены перед неприятной альтернативой — либо выбросить свое российское имущество на свалку, либо законсервировать его до лучших времен. Hyundai, в отличие от наших западных «партнеров», выбрал пока второй путь. Россия медленно, со скрипом, стонами и матюками, разворачивается на юго-восток. И вполне вероятно, что на этом курсе она вскоре найдет общий язык с азиатским миром. Ибо с Европой, которую наша страна долго умасливала, но так и не удосужилась получить приглашение переступить порог, отношения порушены, похоже, всерьез и надолго.