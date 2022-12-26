Сможет ли корейский автопром «надуть» Америку и не потерять Россию

Начиная с марта 2022 года, когда сборочные конвейеры завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Северной столице приостановили свою работу, судьба корейских брендов в России оставалась загадкой для всех, включая их самих. И вот в декабре, проведя девять месяцев в сплошной прострации, руководство Hyundai, наконец, разродилось заявлением, которое цитирует ТАСС:
«С марта 2022 года наша компания переживает очень тяжелые времена в связи с отсутствием автокомпонентов, вызванным глобальными перебоями логистических цепочек поставок, а также ограничением доступа к рынку полупроводников и других автокомпонентов. Год подходит к концу, но нам до сих пор не удалось восстановить цепочки поставок и подготовить запуск производственного процесса».
Вряд ли стоит напоминать, что этот завод выпускал наипопулярнейшие в нашей стране модели Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Не до свидания, а прощайте, дорогие (в хорошем смысле слова) и любимые. Ибо 16 января начнется сокращение штата рабочих, которое продлится до 17 февраля и затронет до 80% общей численности.
Наверное, будет излишним заметить, что подобного рода решение было, с одной стороны, вполне ожидаемым — ну сколько же можно не работать, но зарплату аккуратно выплачивать. А с другой стороны, оно оставляет лазейку для двоякого толкования, так как предприятие решено законсервировать. По крайней мере, на данном этапе. И руководство завода выражает робкую надежду, что «по окончании тяжелого периода» удастся восстановить производство и сокращенные рабочие места.
Другого выхода из этого исхода, выражаясь словами геркулесовца Бомзе, не было и быть не могло. Вынужденное подчинение санкционному диктату из-за лужи никак не коррелирует с ведением бизнеса по собственным планам и установкам.
Однако же, при всем своем врожденном пессимизме и развившейся с годами склочности я верю. Верю, что корейцы действительно пытались наладить логистические цепочки взамен грубо оборванных вопреки их желанию. Верю, что они надеялись запустить производство, получив на то одобрение Америки — а как же в обход хозяина-то. Верю, что им казалось — все это ненадолго, и жизнь вот-вот наладится. Верю, что и сейчас у них теплится надежда на возвращение международных отношений в нормальное русло.
А вот руководителям западных концернов — не верю. И это несмотря на то, что мои симпатии находятся отнюдь не на стороне азиатских автомобилей, поскольку я являюсь безусловным и непокобелимым поклонником баварских машин. Жалобы на разрыв логистических связей от корейцев, находящихся у черта на рогах от пупа земли, которым мы небезосновательно считаем собственную страну, вызывают сочувствие. А нытье европейцев на ту же тему — разве что недоумение и даже некоторую брезгливость. Какие там цепочки они не могут выстроить, находясь под самым нашим боком? Право, смешно даже говорить на эту тему.
Из массы примеров странного поведения западных концернов напомним лишь два. С самой макушки французской власти изначально делались прозрачные намеки, что не стоит очертя голову рвать когти и губить налаженный годами бизнес. Однако компания Renault решила идти в кильватере Америки и вылетела из России впереди собственного визга, в панике сдав за гроши все, нажитое тут непосильным трудом. Или вот Volkswagen, которого никто за язык не тянул делать миропотрясающие заявления, неожиданно обмолвился, что у него «есть четкое желание полностью уйти из страны», то бишь из России.
Корейцы, как и все прочие автопроизводители, были поставлены перед неприятной альтернативой — либо выбросить свое российское имущество на свалку, либо законсервировать его до лучших времен. Hyundai, в отличие от наших западных «партнеров», выбрал пока второй путь. Россия медленно, со скрипом, стонами и матюками, разворачивается на юго-восток. И вполне вероятно, что на этом курсе она вскоре найдет общий язык с азиатским миром. Ибо с Европой, которую наша страна долго умасливала, но так и не удосужилась получить приглашение переступить порог, отношения порушены, похоже, всерьез и надолго.