3 «живых» полноприводных премиум-кроссовера по цене нового «Москвича»

Справедливости ради стоит сказать, что дешевле 2 000 000 рублей на вторичном рынке легко выудить вполне себе прекрасный полноприводный автомобиль — от Infiniti до Jaguar. Но, как уже было сказано, из представленного «бэушкой» заграничного люкса мы возьмем самое популярное. Правильно: пройдемся по «немцам».
BMW X3
В означенный бюджет вполне укладывается «Икс третий» в кузове F25, причем уже в рестайлинговой версии. Автомобиль будет шести-семи лет отроду с пробегом до 100 000 километров. Среднее количество владельцев по ПТС — два. Причем довольно часто — представительницы прекрасной половины. А это, кстати, в большинстве своем говорит о том, что машину не «убивали». Или как шутят сами автовладельцы: «спасибо, что не Х5».
По моторам картина следующая: на выбор — дизель о 190 «жеребцах», а также пара «бензинок» мощностью 184 и 245 сил.
MERCEDES-BENZ GLC
А вот «Мерседес» за эти деньги можно найти даже моложе. Скажем, предложений о продаже GLC 2017 года выпуска на автобарахолках — пруд пруди. И часто лишь после одного-единственного собственника. Еще чаще — девушки. Пробеги тут тоже в среднем меньше, чем 100 000 километров.
Что до моторов, то в арсенале имеются и дизели (170 и 204 л. с.) и бензиновые агрегаты мощностью 211 и 245 «лошадей». Запрягай — не хочу!
AUDI Q3
А это самый дешевый и самый молодой представитель нашего обзора. Правда, автомобили, выпущенные в 2018 году, почти все имеют пробеги больше 100 000 километров. Да и мотор у «Ауди» только бензиновый, причем с максимальной отдачей лишь в 180 сил. Владельцев по ПТС — не более одного и, как не трудно догадаться, преимущественно дамочки.
Что, или все же лучше «Москвич»?