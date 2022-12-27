3 «живых» полноприводных премиум-кроссовера по цене нового «Москвича»

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Все вы уже наверняка изучили новинку российского автопрома системы «Москвич 3» за 1 970 000 рублей. А что если присмотреть за эти деньги на «вторичке» самый настоящий премиум? Тем более, что варианты есть. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из них самые популярные.
Мирон Горин

Справедливости ради стоит сказать, что дешевле 2 000 000 рублей на вторичном рынке легко выудить вполне себе прекрасный полноприводный автомобиль — от Infiniti до Jaguar. Но, как уже было сказано, из представленного «бэушкой» заграничного люкса мы возьмем самое популярное. Правильно: пройдемся по «немцам».

BMW X3

В означенный бюджет вполне укладывается «Икс третий» в кузове F25, причем уже в рестайлинговой версии. Автомобиль будет шести-семи лет отроду с пробегом до 100 000 километров. Среднее количество владельцев по ПТС — два. Причем довольно часто — представительницы прекрасной половины. А это, кстати, в большинстве своем говорит о том, что машину не «убивали». Или как шутят сами автовладельцы: «спасибо, что не Х5».

По моторам картина следующая: на выбор — дизель о 190 «жеребцах», а также пара «бензинок» мощностью 184 и 245 сил.

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  • Фото производителя
Фото производителя

MERCEDES-BENZ GLC

А вот «Мерседес» за эти деньги можно найти даже моложе. Скажем, предложений о продаже GLC 2017 года выпуска на автобарахолках — пруд пруди. И часто лишь после одного-единственного собственника. Еще чаще — девушки. Пробеги тут тоже в среднем меньше, чем 100 000 километров.

Что до моторов, то в арсенале имеются и дизели (170 и 204 л. с.) и бензиновые агрегаты мощностью 211 и 245 «лошадей». Запрягай — не хочу!

AUDI Q3

А это самый дешевый и самый молодой представитель нашего обзора. Правда, автомобили, выпущенные в 2018 году, почти все имеют пробеги больше 100 000 километров. Да и мотор у «Ауди» только бензиновый, причем с максимальной отдачей лишь в 180 сил. Владельцев по ПТС — не более одного и, как не трудно догадаться, преимущественно дамочки.

Что, или все же лучше «Москвич»?

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27 декабря 2022
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