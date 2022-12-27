3 «живых» полноприводных премиум-кроссовера по цене нового «Москвича»

Справедливости ради стоит сказать, что дешевле 2 000 000 рублей на вторичном рынке легко выудить вполне себе прекрасный полноприводный автомобиль — от Infiniti до Jaguar. Но, как уже было сказано, из представленного «бэушкой» заграничного люкса мы возьмем самое популярное. Правильно: пройдемся по «немцам».

BMW X3

В означенный бюджет вполне укладывается «Икс третий» в кузове F25, причем уже в рестайлинговой версии. Автомобиль будет шести-семи лет отроду с пробегом до 100 000 километров. Среднее количество владельцев по ПТС — два. Причем довольно часто — представительницы прекрасной половины. А это, кстати, в большинстве своем говорит о том, что машину не «убивали». Или как шутят сами автовладельцы: «спасибо, что не Х5».

По моторам картина следующая: на выбор — дизель о 190 «жеребцах», а также пара «бензинок» мощностью 184 и 245 сил.