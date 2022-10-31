5 больших надежных подержанных кроссоверов по цене самого дешевого Geely Coolray

Geely Coolray считается одним из самых востребованных «кроссов» среди китайских авто на российском рынке. Самый дешевый Coolray рекомендовано продавать в розницу по цене 2,2 млн. рублей. Столько просят за машину со 150-сильным 1,5-литровым мотором и «роботом» в трансмиссии. Привод — передний. Иных сочетаний силовых агрегатов не предусмотрено. По крайней мере для России. Даже беглое изучение московского рынка б. у. автомобилей показывает, что за 2,2 «кулреевских» миллиона можно легко подобрать себе отличный и гораздо более крупный по своим габаритам кроссовер с относительно небольшим пробегом.
Первыми на эту роль претендуют «корейцы». В силу своей популярности. Речь идет, например, о Hyundai Santa Fe 2018−19 годов выпуска. Имеющийся в нашем распоряжении бюджет позволяет рассчитывать на 2,2-литровый 200-сильный дизельный двигатель под капотом, «автомат» и полный привод в трансмиссии. Пробег такой машины окажется на уровне 70 000—80 000 км. При нормальном обслуживании она без каких-либо проблем для владельца пробежит еще, как минимум, столько же.
Не худшей альтернативой подержанному Hyundai Santa Fe (и Geely Coolray!) может стать Kia Sorento тех же годов выпуска. Поскольку конструктивно Santa Fe и Sorento — близнецы-братья, все сказанное выше про большой кроссовер от Hyundai справедливо и для Kia. С той разницей, что помимо тяговитого дизеля, у Kia на вооружении может оказаться 188-сильный бензиновый 2,4-литровый агрегат. Разумеется, обе машины хорошо «упакованы» с точки зрения опций.
Вместо «базового» крошки-Coolray можно пересесть на чистокровного «немца в чешской шкуре» — Skoda Kodiaq. За практически ту же сумму имеет смысл приобрести этот крупненький европейский «кросс» 2018—2019 года выпуска с пробегом 50 000—60 000 километров. С полным приводом, 180-сильным бензиновым «турбо» и DSG. Помимо радикально более просторного салона, Kodiaq подарит владельцу еще и не в пример большее удовольствие от процесса управления автомобилем.
Большой «японец» вместо маленького «китайца»? Вполне возможно. Пример тому — Nissan Murano 2019 года выпуска. С примрно 50 000 км. пробега на одометре. Что позволяет спокойно рассчитывать на такой же — как минимум — километраж до начала сколь-нибудь по-настоящему финансово затратных технических проблем с машиной. Особенно, если сразу после приобретения сменить рабочую жидкость в вариаторе. А довольно прожорливый 3,5-литровый 264-сильный бензиновый мотор этой модели — почти неубиваемый агрегат.
Пятым альтернативным Geely Coolray кроссовером можно уверенно считать Mitsubishi Outlander все того же 2019 года выпуска. Мощность его 2-литрового бензинового движка не особо внушает: для достаточно крупного кроссовера 150 л. с. — не густо. Зато в наличии полный привод и минимальный (за такие деньги) пробег: всего 25 000—50 000 км. Ну и вариатору в трансмиссии придется уделить профилактическое внимание после покупки — на всякий случай…