5 больших надежных подержанных кроссоверов по цене самого дешевого Geely Coolray

Geely Coolray считается одним из самых востребованных «кроссов» среди китайских авто на российском рынке. Самый дешевый Coolray рекомендовано продавать в розницу по цене 2,2 млн. рублей. Столько просят за машину со 150-сильным 1,5-литровым мотором и «роботом» в трансмиссии. Привод — передний. Иных сочетаний силовых агрегатов не предусмотрено. По крайней мере для России. Даже беглое изучение московского рынка б. у. автомобилей показывает, что за 2,2 «кулреевских» миллиона можно легко подобрать себе отличный и гораздо более крупный по своим габаритам кроссовер с относительно небольшим пробегом.

Первыми на эту роль претендуют «корейцы». В силу своей популярности. Речь идет, например, о Hyundai Santa Fe 2018−19 годов выпуска. Имеющийся в нашем распоряжении бюджет позволяет рассчитывать на 2,2-литровый 200-сильный дизельный двигатель под капотом, «автомат» и полный привод в трансмиссии. Пробег такой машины окажется на уровне 70 000—80 000 км. При нормальном обслуживании она без каких-либо проблем для владельца пробежит еще, как минимум, столько же.