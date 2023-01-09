Самые востребованные в России иномарки за 2 000 000 рублей

В секторе автомобилей дороже 3 000 000 рублей лидером по итогам минувшего года стали японские Toyota Land Cruiser, включая Prado, а также претендующие на премиальность седаны Camry. Однако эти модели не уступают в популярности и в более дешевом ценовом сегменте. Впрочем, не только они.
Так, по информации аналитиков платформы «Авито Авто», в 2022 году самой продаваемой иномаркой в диапазоне от 1 500 000 до 3 000 000 рублей стала Toyota Camry, заполучившая без малого 6% от общего объема продаж в этой ценовом коридоре.
Вторым по популярности оказался кроссовер Toyota RAV4, который также пользуется стабильным спросом у наших соотечественников. Модель «отгрызла» 2,9-процентную долю в упомянутом сегменте. На 0,4% отстает от нее корейский Kia Sportage, слегка опередивший по объему реализации соотечественную Hyundai Creta.
Чуть менее востребованным оказался немецкий Volkswagen Tiguan с долей в секторе продаж за пару миллионов рублей, равной 2,1%. К слову, столько же сумел завоевать японский Toyota Land Cruiser Prado.
Немногим меньше 2% удалось «откусить» не менее японской Mazda CX−5. Почти столько же продаж и у корейской Kia Optimа. А завершают рейтинг самых продаваемых иномарок дороже 1,5 млн. рублей, но дешевле 3 миллионов японский кроссовер Nissan X-Trail и корейский Hyundai Tucson. Обе модели заняли по 1,7% доли рынка в этой ценовой категории.
Ожидаемо самыми ходовыми авто среди «бэушки» на российском рынке стали машины ценой до 1 500 000 рублей. Как не трудно догадаться, наиболее востребованными из их числа оказались изделия Волжского автозавода. А среди иномарок пальма первенства досталась американскому Ford Focus.
Между тем, в условиях перманентного кризиса, сдобренного резким падением продаж, активизировались продавцы и новых автомобилей. Дилеры и перекупщики начали заметно сбрасывать цены на машины, пытаясь хоть как-то избавиться от запылившихся экземпляров в пик мертвого сезона.