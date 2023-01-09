Самые востребованные в России иномарки за 2 000 000 рублей

В секторе автомобилей дороже 3 000 000 рублей лидером по итогам минувшего года стали японские Toyota Land Cruiser, включая Prado, а также претендующие на премиальность седаны Camry. Однако эти модели не уступают в популярности и в более дешевом ценовом сегменте. Впрочем, не только они.

Так, по информации аналитиков платформы «Авито Авто», в 2022 году самой продаваемой иномаркой в диапазоне от 1 500 000 до 3 000 000 рублей стала Toyota Camry, заполучившая без малого 6% от общего объема продаж в этой ценовом коридоре.

Вторым по популярности оказался кроссовер Toyota RAV4, который также пользуется стабильным спросом у наших соотечественников. Модель «отгрызла» 2,9-процентную долю в упомянутом сегменте. На 0,4% отстает от нее корейский Kia Sportage, слегка опередивший по объему реализации соотечественную Hyundai Creta.