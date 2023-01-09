5 самых популярных новых автомобилей на российском рынке в 2022 году

Ожидаемо все бренды по итогам 2022 года продемонстрировали в России отрицательную динамику продаж. Исключением, пожалуй, оказался лишь китайский Dongfeng, которому на фоне всеобщего, пусть и искусственного дефицита удалось пристроить немногим больше 1500 машин против 500, что были реализованы годом ранее.
В ТОП−25 наиболее продаваемых автомобилей изменений случилось масса, начиная от колоссального падения японских Toyota RAV4, Nissan Qashqai и X-Trail до корейских Kia Sportage, заканчивая фееричным провалом французского Renault Duster, некогда самого востребованного у нас кроссовера, а также неожиданным вылетом немецкого Volkswagen Tiguan.
В первую десятку стали без всякого стеснения врываться китайцы в лице Haval и Geely, которые еще чуть-чуть, и вовсе выдавят «забугорных» конкурентов из рейтинга «самых-самых». Непоколебимыми в минувшем году остались лишь бестселлеры, да и то не все. О них, собственно, и поговорим.
LADA GRANTA
Абсолютным лидером на рынке оказалась бескомпромиссная LADA Granta, которая, впрочем, разошлась тиражом вдвое меньше, чем в 2021 году. Хотя, надо признать, подобраться к 100 000 реализованных экземпляров в условиях жесточайшего кризиса для АВТОВАЗа — буквально прорыв.
Определенно помог перезапуск производства «Гранты» 2022-го модельного года, пусть и без ABS, но зато подешевевшей, а дополнительным стимулом для покупателя стала программа господдержки.
LADA NIVA
Аналогичная ситуация и с cемейством «Нива», претерпевшим обновление, а вместе с тем и удешевление — в том числе, и благодаря государственной программе льготного автокредитования. В итоге своих новых владельцев нашли более 30 000 нестареющих отечественных внедорожников. Для сравнения: по итогам 2021 года таковых было около 50 000.
LADA VESTA
А вот вазовский флагман ощутимо рухнул, растеряв клиентов, коих годом ранее было в три раза больше. Да, в 2021 году модель получила статус самой продаваемой легковушки в стране. И если тогда «Веста» разлеталась, как горячие пирожки, заворожив свыше 100 000 человек, то по итогам 2022 года их оказалось порядка 30 000. Но тут важно понимать, что автомобили текущей версии практически закончились, а из-за дефицита компонентов производство обновленной завершилось, толком так и не успев начаться.
KIA RIO
В три раза потерял в продажах бестселлер корейской марки, гордо щеголяющий званием самой продаваемой иномарки в России. Виной тому не только остановка производства, но и задранные до неприличия цены. Впрочем, свыше 25 000 реализованных автомобилей — тоже результат.
HYUNDAI SOLARIS
В абсолютных цифрах по отношению к 2021 году «Солярис» потерял ощутимо меньше своего барата-близнеца, но по количеству реализованных в этом году машин едва достиг 20-тысячный порог. Опять же: «благодаря» остановке производства, кризису полупроводников и жадности дилеров.