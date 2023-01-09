5 самых популярных новых автомобилей на российском рынке в 2022 году

Ожидаемо все бренды по итогам 2022 года продемонстрировали в России отрицательную динамику продаж. Исключением, пожалуй, оказался лишь китайский Dongfeng, которому на фоне всеобщего, пусть и искусственного дефицита удалось пристроить немногим больше 1500 машин против 500, что были реализованы годом ранее.

В ТОП−25 наиболее продаваемых автомобилей изменений случилось масса, начиная от колоссального падения японских Toyota RAV4, Nissan Qashqai и X-Trail до корейских Kia Sportage, заканчивая фееричным провалом французского Renault Duster, некогда самого востребованного у нас кроссовера, а также неожиданным вылетом немецкого Volkswagen Tiguan.

В первую десятку стали без всякого стеснения врываться китайцы в лице Haval и Geely, которые еще чуть-чуть, и вовсе выдавят «забугорных» конкурентов из рейтинга «самых-самых». Непоколебимыми в минувшем году остались лишь бестселлеры, да и то не все. О них, собственно, и поговорим.