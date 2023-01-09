10 самых продаваемых автомобилей дешевле 1 500 000 рублей

На подержанные автомобили дешевле 1 500 000 рублей приходится 86,1% от общего объема продаж «бэушки», о чем свидетельствуют данные аналитиков «Авито Авто». Причем средний чек на покупку в 2022 году составил всего 450 000 рублей. Итак, какие же модели приобретают россияне в условиях перманентного кризиса?
Абсолютным лидером продаж в сегменте до 1,5 млн. рублей стала непотопляемая LADA Priora, откусившая долю в 3,5% от общего объема продаж в этом ценовом диапазоне. Второе место закрепила за собой не менее вечная LADA 2114 Samara. Модель заняла 2,7-процентную долю в сегменте. Тройку лидеров — не удивляйтесь — опять занял АВТОВАЗ с LADA Granta, чья доля также приближается к отметке в 2,7%.
А где же иномарки, спросите вы? Вот он — бестселлер среди автомобилей заграничных брендов — Ford Focus, в полной мере доказавший свою надежность и неприхотливость в эксплуатации. Американская модель российского производства заняла четвертую позицию в рейтинге самых продаваемых машин дешевле 1 500 000 рублей, урвав свой кусок в 2,4%. А дальше вновь следуют «Лады». Пятую строчку разделили между собой LADA 2107 и LADA Kalina с показателем 2,2%.
Корейский седан Hyundai Solaris оказался лишь на шестом месте «хит-парада» с результатом в 2,1%, а на 0,1% отстают от него внедорожники LADA Niva. Столько же отечественным «вездеходам» уступил не менее корейский Kia Rio. Венчает же ТОП самых популярных среди россиян моделей с ценой до 1 500 000 рублей LADA 2110. Да-да, эти машины до сих пор в почете у нашего брата. А все потому, что чинятся в любом гараже у дяди Васи с помощью «беленькой», молотка да могучего русского словца.
Стоит добавить, что рынок подержанных автомобилей в России по отношению к началу 2022 года вырос почти на 15%. А по данным специалистов «Авито Авто», на 32,2% увеличилось и предложение.