10 самых продаваемых автомобилей дешевле 1 500 000 рублей

​А где же иномарки, спросите вы? Вот он — бестселлер среди автомобилей заграничных брендов — Ford Focus, в полной мере доказавший свою надежность и неприхотливость в эксплуатации. Американская модель российского производства заняла четвертую позицию в рейтинге самых продаваемых машин дешевле 1 500 000 рублей, урвав свой кусок в 2,4%. А дальше вновь следуют «Лады». Пятую строчку разделили между собой LADA 2107 и LADA Kalina с показателем 2,2%.

Корейский седан Hyundai Solaris оказался лишь на шестом месте «хит-парада» с результатом в 2,1%, а на 0,1% отстают от него внедорожники LADA Niva. Столько же отечественным «вездеходам» уступил не менее корейский Kia Rio. Венчает же ТОП самых популярных среди россиян моделей с ценой до 1 500 000 рублей LADA 2110. Да-да, эти машины до сих пор в почете у нашего брата. А все потому, что чинятся в любом гараже у дяди Васи с помощью «беленькой», молотка да могучего русского словца.

Стоит добавить, что рынок подержанных автомобилей в России по отношению к началу 2022 года вырос почти на 15%. А по данным специалистов «Авито Авто», на 32,2% увеличилось и предложение.