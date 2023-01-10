В России отзывают аварийно опасные Jeep Grand Cherokee

Об очередном отзыве, затронувшем 1217 внедорожников Jeep Grand Cherokee, стало известно сразу после новогодних праздников. В сервис пригласили владельцев автомобилей, реализованных официальными дилерами за последние пять лет.

Откладывать визит в техцентр собственникам не стоит, поскольку проблема, выявленная американцами, действительно серьезная. Они обнаружили, что гидравлический блок управления антиблокировочной системы тормозов (ABS/HCU) не всегда корректно определяет давление в первичном контуре. Как итог — «неуправляемые» стоп-сигналы, которые могут ввести в заблуждение других водителей.

Но куда страшнее, что из-за дефекта система позволяет запускать мотор и переводить селектор коробки передач из положения «паркинг» в «драйв» без нажатия на педаль тормоза. А это может привести к трагическим последствиям. Вспомним хотя бы американского актера российского происхождения Антона Ельчина, который погиб под колесами своего авто (кстати, тоже Grand Cherokee) из-за самопроизвольной разблокировки АКП. Там проблема была другая, но суть — та же.

Остается лишь добавить, что в рамках отзывной кампании работники дилерских центров проверят и при необходимости перепрограммируют блок управления ABS. И все это, разумеется, для автовладельцев бесплатно — за счет производителя.