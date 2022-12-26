Почему водители так часто путают педали газа и тормоза

При разборе аварий мы часто слышим от виновника ДТП фразу, что он перепутал педали. И относимся к ней скорее как к отговорке, свидетельствующей, скорее, об уровне водительского мастерства человека. Тем не менее, перепутать педали вполне можно. И происходит это достаточно часто. Причиной, как правило, является попадание водителя в нестандартную ситуацию. При которой внимание человека отвлекается на что-то не связанное с работой ног. Происходит это в тот момент, когда мозг выдал команду на перенос ноги с газа на тормоз и в то же мгновение появилась другая, эмоционально более значимая задача. Например, увернуться от бестолкового пешехода, неожиданно выбежавшего на проезжую часть.
В результате нога еще остается на педали газа, а в мозгу уже сформировано убеждение, что она на тормозе. Что происходит дальше — понятно. Также перепутать «горячее» с «холодным» можно из-за того, что правая нога при управлении машиной оказывается как бы висящей в среднем положении, при котором не нажаты ни тормоз, ни газ. И просто по несчастливому стечению обстоятельств она может сместиться в сторону от нейтрального положения. А вы, думая, что нажимаете на тормоз, опять-таки бьете по газу. Иными словами, управляя автомобилем не стоит допускать ситуаций, когда педали газа или тормоза остаются без контакта с ногой.
Кроме этого, существует категория водителей, мнящими себя большими специалистам по гоночной езде. Одним из приемов, который они любят использовать, называется «Heel and Toe»: попытка правой ногой одновременно нажимать на тормоз и газ. В спорте это делается для того, чтобы обеспечить автомобилю нужные характеристики управляемости при движении на грани потери сцепления с дорогой. Но у уличных гонщиков он служит совершенно иной цели.
Таким образом они пытаются продемонстрировать свое «мастерство». Проблема только в том, что для уверенного овладения подобной техникой необходимы постоянные тренировки. А если их нет, то, в любой нестандартной ситуации срабатывает защитный рефлекс, и человек инстинктивно отдает предпочтение тормозу, блокируя колеса. Что превращает автомобиль в неуправляемый снаряд. И в этом случае, акцент неадекватных действий смещается уже на тормоз.
Почему же, перепутав педали, мы немедленно не устраняем ошибку? И здесь все просто. Это следствие возникновения когнитивного диссонанса, при котором отсутствие ожидаемой реакции со стороны авто приводит нас в состояние ступора и вызывает инстинктивную попытку сделать хоть что-нибудь. В нашем случае, нажать на педаль еще сильнее, вызывая усиление диаметрально противоположного эффекта. В результате, в нашем сознании рушится привычная картина мира, и начинается настоящая первобытная паника. Справиться с ней невозможно, поскольку для этого необходимо задействовать интеллект, а он в состоянии стресса катастрофически не успевает за рефлексами, и не способен взять ситуацию под контроль.
Что же тогда делать? Портал «АвтоВзгляд» считает, что здесь как раз и возникает вопрос профессионализма и правильных навыков управления автомобилем. Любое действие с вашей стороны обязано приводить к определенному результату, который вы должны явно ощутить. А если это не так, то необходимо быстро выяснить, в чем проблема и устранить ее. И конечно, чтобы не оказываться в подобных ситуациях, не стоит разгоняться до скоростей, на которых вы начинаете ощущать явный дискомфорт.