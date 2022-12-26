Почему водители так часто путают педали газа и тормоза

При разборе аварий мы часто слышим от виновника ДТП фразу, что он перепутал педали. И относимся к ней скорее как к отговорке, свидетельствующей, скорее, об уровне водительского мастерства человека. Тем не менее, перепутать педали вполне можно. И происходит это достаточно часто. Причиной, как правило, является попадание водителя в нестандартную ситуацию. При которой внимание человека отвлекается на что-то не связанное с работой ног. Происходит это в тот момент, когда мозг выдал команду на перенос ноги с газа на тормоз и в то же мгновение появилась другая, эмоционально более значимая задача. Например, увернуться от бестолкового пешехода, неожиданно выбежавшего на проезжую часть.

В результате нога еще остается на педали газа, а в мозгу уже сформировано убеждение, что она на тормозе. Что происходит дальше — понятно. Также перепутать «горячее» с «холодным» можно из-за того, что правая нога при управлении машиной оказывается как бы висящей в среднем положении, при котором не нажаты ни тормоз, ни газ. И просто по несчастливому стечению обстоятельств она может сместиться в сторону от нейтрального положения. А вы, думая, что нажимаете на тормоз, опять-таки бьете по газу. Иными словами, управляя автомобилем не стоит допускать ситуаций, когда педали газа или тормоза остаются без контакта с ногой.

Кроме этого, существует категория водителей, мнящими себя большими специалистам по гоночной езде. Одним из приемов, который они любят использовать, называется «Heel and Toe»: попытка правой ногой одновременно нажимать на тормоз и газ. В спорте это делается для того, чтобы обеспечить автомобилю нужные характеристики управляемости при движении на грани потери сцепления с дорогой. Но у уличных гонщиков он служит совершенно иной цели.