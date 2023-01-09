7 самых ходовых новых кроссоверов и внедорожников в России

Нравится вам это или нет, но всемогущая Toyota помахала нам ручкой. Это касается, как остановки производства и продаж автомобилей, так и присутствия не то чтобы в ТОП−5, но даже в ТОП−10 самых популярных автомобилей на российском рынке.

Скажем больше: не ровен час, и японцы навсегда покинут нашу страну, оставив своим поклонникам лишь слезы утраты да воспоминания. Как это, собственно, уже случилось с соотечественным Nissan и французским Renault. Правда, последний все еще брыкается благодаря продажам своего бестселлера в лице Duster, который, к слову, по итогам 2022 года даже сумел попасть в пятерку самых продаваемых моделей на российском рынке в сегменте SUV. Впрочем, явление это — временное. Судите сами…