7 самых ходовых новых кроссоверов и внедорожников в России

Нравится вам это или нет, но всемогущая Toyota помахала нам ручкой. Это касается, как остановки производства и продаж автомобилей, так и присутствия не то чтобы в ТОП−5, но даже в ТОП−10 самых популярных автомобилей на российском рынке.
Скажем больше: не ровен час, и японцы навсегда покинут нашу страну, оставив своим поклонникам лишь слезы утраты да воспоминания. Как это, собственно, уже случилось с соотечественным Nissan и французским Renault. Правда, последний все еще брыкается благодаря продажам своего бестселлера в лице Duster, который, к слову, по итогам 2022 года даже сумел попасть в пятерку самых продаваемых моделей на российском рынке в сегменте SUV. Впрочем, явление это — временное. Судите сами…
LADA NIVA
Однако для начала о лидерах продаж. Так, нестареющие вазовские «проходимцы» линейки Niva, представленные моделями Legend и Travel, оказались первенцами среди всех представленных в России кроссоверов и внедорожников. В минувшем году владельцами этих авто стали более 30 000 россиян. Успеху поспособствовали не только завидные внедорожные повадки и неприхотливость в эксплуатации, но и спешный перезапуск производства, сдобренный программой государственной поддержки.
HYUNDAI CRETA
Вслед за русскими «везедходами» по популярности у нашего брата идет корейский кроссовер Hyundai Creta, сумевший обаять без малого 20 000 россиян. А это, к слову, в три с лишним раза меньше, чем годом ранее. Санкции поставили на прикол сборочное производство, складские запасы истощились, а цены на машины дерзко рванули вверх. Результат не заставил себя долго ждать.
HAVAL JOLION
Если считать, что оба внедорожника системы «Нива» поделили между собой первое место, а второе, как вы уже поняли, досталось «Крете», то на третьем случился самый настоящий прорыв. Кроссовер Haval Jolion произвел на рынке не только настоящий фурор, но еще и обеспечил китайской марке достойные показатели продаж. Бренд реализовал в нашей стране свыше 15 000 паркетников, а это в два с лишним раза больше, чем в 2021 году. Адекватный прайс и грамотное позиционирование свое дело сделали.
RENAULT DUSTER
Бывший любимец россиян, уступивший место на своем бывшем столичном заводе китайскому «Москвичу», разошелся тиражом немногим больше 12 000 экземпляров, что втрое меньше, чем год назад. Спору нет: если бы марка не слиняла из России, показатели продаж были бы гораздо приятнее. Но после того, как дилеры избавятся от стока, модель навсегда покинет и рейтинги, и рынок.
GEELY COOLRAY
А вот еще один игрок из Поднебесной, стремительно набирающий популярность в нашей стране. В прошлом году компактный китайский кроссовер выбрали около 10 000 человек. Примечательно, что скептики не сильно верили в успех автомобиля с трехцилиндровым турбомоторчиком и «роботом». Но правильная ценовая политика и исчерпывающий набор доступных опций сыграли «китайцам» на руку.
KIA SELTOS
Грустно и удивительно, но это первый паркетник корейской марки Kia в нашем обзоре. Да, Sportage давно «отгремел». Хотя, признаться, новое поколение бы помогло ему подняться ближе к вершине айсберга. Пока же русский человек выбирает Seltos — маленький и сравнительно недорогой. Хорошо, что его еще можно отыскать у дилеров. Что ж, 10 000 проданных автомобилей — неплохой результат. Опять же, если не думать о том, что «китайцев» покупают активнее…