За сколько и какие подержанные седаны и кроссоверы массово скупают россияне

В секторе кроссоверов и внедорожников абсолютным лидером стала LADA 4x4, откусившая 7,9% рынка. Модель в среднем покупают за 230 000 в укрепившейся российской валюте. Вторую позицию закрепила за собой Chevrolet Niva (4,8%), а третью — корейский паркетник Kia Sportage (3,4%).

Наконец, класс D подмял под себя немецкий Volkswagen Passat, чья доля продаж в сегменте составила 11,5%, а средняя стоимость — 300 000 рублей. Следом идут баварский седан BMW 3-серии с показателем 7,1% и японская Mazda 6, которой удалось отгрызть 6,3%.

Между тем, активно растет спрос на подержанные иномарки со средним прайсом в 2 000 000 рублей. Безоговорочным лидером продаж в этом ценовой планке оказалась японская Toyota Camry, заполучившая без малого 6% от общего объема реализации. Вторым по популярности стал кроссовер Toyota RAV4, а замкнул тройку лидеров Kia Sportage.

Куда более любопытная расстановка в сегменте подержанных машин за 1 500 000 рублей. Портал «Автозгляд» выяснил, какие авто покупают россияне, уложившись в означенный бюджет.