За сколько и какие подержанные седаны и кроссоверы массово скупают россияне

Доля машин В-класса составила 25,6% на вторичном рынке, С-класса — 25,8%, SUV — 21,3%, а D-класса — без малого 8%. Этими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились аналитики площадки «Авито Авто». Так, в В-сегменте лидирует отечественная LADA Priora с показателем 11,8%, чья средняя цена зафиксирована на отметке в 250 000 рублей. Второе место досталось LADA 2114 Samara с долей продаж, равной 9,2%, а третье — LADA Granta (9%).
Что касается автомобилей С-класса, то по итогам 2022 года пальму первенства завоевал американский Ford Focus, застолбивший немногим больше 8% доли рынка в сегменте. Средний чек на модель составил 445 000 рублей. Вторую строчку заняла LADA 2107 с результатом в 7,3%, а венчает ТОП−3 в классе нестареющая LADA 2110 c долей продаж в 6,4%.
В секторе кроссоверов и внедорожников абсолютным лидером стала LADA 4x4, откусившая 7,9% рынка. Модель в среднем покупают за 230 000 в укрепившейся российской валюте. Вторую позицию закрепила за собой Chevrolet Niva (4,8%), а третью — корейский паркетник Kia Sportage (3,4%).
Наконец, класс D подмял под себя немецкий Volkswagen Passat, чья доля продаж в сегменте составила 11,5%, а средняя стоимость — 300 000 рублей. Следом идут баварский седан BMW 3-серии с показателем 7,1% и японская Mazda 6, которой удалось отгрызть 6,3%.
Между тем, активно растет спрос на подержанные иномарки со средним прайсом в 2 000 000 рублей. Безоговорочным лидером продаж в этом ценовой планке оказалась японская Toyota Camry, заполучившая без малого 6% от общего объема реализации. Вторым по популярности стал кроссовер Toyota RAV4, а замкнул тройку лидеров Kia Sportage.
Куда более любопытная расстановка в сегменте подержанных машин за 1 500 000 рублей. Портал «Автозгляд» выяснил, какие авто покупают россияне, уложившись в означенный бюджет.