В какой день недели выгоднее всего покупать автомобиль

Не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать: самое лучшее время для покупки авто — так называемый мертвый сезон, которым принято считать январь и февраль. Именно в этот период фиксируется наименьшая активность со стороны клиентов. А дилерам, чтобы хоть как-то прокормить себя любимых, необходимо и дальше продавать свои машины. Поэтому нередко в самом начале года продавцы ощутимо сбрасывают цены на представленные в шоу-румах авто.

Естественно, на взвинченный прайс легче всего нарваться в выходные, когда в автосалонах наибольшее количество потребителей. А вот во вторник уже есть вероятность сэкономить. Кстати, по итогам 2022 года именно на этот день пришлись 16% от общего числа заключенных договоров купли-продажи. По информации аналитиков «СберАвто», по пятницам в минувшем году было совершено 15% сделок. В фаворите в этот день у наших соотечественников — Hyundai, Kia и LADA.

А вот «китайцев» чаще всего покупают по воскресеньям. Среди них наиболее «ходовыми» являются модели Chery — 26% от всех новых авто, приобретенных под занавес недели.

Примечательно, что наибольшее количество покупок фиксируется после 15-го числа месяца. А значит, до 15-го есть все шансы поторговаться с продавцом. Самым же активным считается последний календарный день месяца. Проще говоря, задешево машину вам не отдадут.