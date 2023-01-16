В какой день недели выгоднее всего покупать автомобиль

Не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать: самое лучшее время для покупки авто — так называемый мертвый сезон, которым принято считать январь и февраль. Именно в этот период фиксируется наименьшая активность со стороны клиентов. А дилерам, чтобы хоть как-то прокормить себя любимых, необходимо и дальше продавать свои машины. Поэтому нередко в самом начале года продавцы ощутимо сбрасывают цены на представленные в шоу-румах авто.
Естественно, на взвинченный прайс легче всего нарваться в выходные, когда в автосалонах наибольшее количество потребителей. А вот во вторник уже есть вероятность сэкономить. Кстати, по итогам 2022 года именно на этот день пришлись 16% от общего числа заключенных договоров купли-продажи. По информации аналитиков «СберАвто», по пятницам в минувшем году было совершено 15% сделок. В фаворите в этот день у наших соотечественников — Hyundai, Kia и LADA.
А вот «китайцев» чаще всего покупают по воскресеньям. Среди них наиболее «ходовыми» являются модели Chery — 26% от всех новых авто, приобретенных под занавес недели.
Примечательно, что наибольшее количество покупок фиксируется после 15-го числа месяца. А значит, до 15-го есть все шансы поторговаться с продавцом. Самым же активным считается последний календарный день месяца. Проще говоря, задешево машину вам не отдадут.
Кстати сказать, стремительно набирают популярность в России и онлайн продажи. Потребители все чаще пользуются при выборе авто виртуальными витринами. Даже АВТОВАЗ под конец минувшего года запустил сервис покупки LADA через интернет. Причем без какой-либо предоплаты. А что: быстро, удобно и выгодно.
Любопытно, что наибольшее число онлайн-заказов приходится на 7-е число месяца. В эту «счастливую» дату наши соотечественники голосуют рублем в пользу корейских Kia (15% от общего дневного показателя).
Примечательно, но желающих обзавестись новеньким автомобилем не пугают даже суеверия. К примеру, в пятницу, 13-го россияне охотно скупают, как LADA c Renault, так и Subaru с BMW. Впрочем, это наверняка связано с тем, что пресловутая пятница нередко подпадает под рекламный слоган «Черная пятница», который у нас может «работать» в любое время года и даже по воскресеньям. Но тут важно помнить, что заявленные скидки в большинстве своем действуют на машины, подорожавшие накануне. И как правило, искусственным путем.