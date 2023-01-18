УАЗ «отошел» от праздников и возобновил производство машин

За время каникул заводчане завершили регламентные работы, а также провели ежегодную инвентаризацию. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс». По согласованию с профсоюзом, те сотрудники, что не были задействованы в рабочих процессах, смогли воспользоваться частью ежегодного отпуска.

Напомним, что по итогам прошлого года продано 9446 внедорожников УАЗ: на 43% меньше, если сравнивать с результатом 2021-го. Самой популярной моделью стал «Патриот» с показателем 6845 реализованных машин (−48%).

Отметим также, что скоро ульяновцы начнут модернизацию своего флагманского семейства, дабы весной 2024 года наладить выпуск «Патриота» с дизельным мотором. Вероятно, что под капотом окажется агрегат китайской компании JAC. «Дизель» с индексом HFC4D имеет две степени форсировки — 130 и 139 сил.