Возвращение блудной Captiva: в Россию завезли новые кроссоверы Chevrolet

Параллельный импорт не может решить все вопросы автомобильного дефицита, но есть и обратная сторона: такого разнообразия марок и моделей в России не видели давно. Многие некогда популярные авто, вроде Nissan Patrol, наши широты покинули и вернулись только в прошлом году благодаря «серым» поставкам. Вот и еще один «возвращенец» замелькал в объявлениях — Chevrolet Captiva.

Продукция бюджетного подразделения GM поступает к нам из Эмиратов в больших количествах, ведь спрос на новые авто особенно активен в нижнем ценовом сегменте. Да, времена изменились, и не говорите. Отмеряя «народный» класс по флагману родной LADA, получаем, что обновку, если речь идет о машине без пробега, можно приобрести по цене от двух миллионов рублей.

«Нулевый» Chevrolet Captiva 2022 года выпуска в этот ценовой диапазон попадает: продавцы предлагают машины от 1 850 000 до 2 400 000 целковых в зависимости от комплектации. К тому же мы теперь на самом настоящем рынке, так что торг никто не отменял.