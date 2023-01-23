Возвращение блудной Captiva: в Россию завезли новые кроссоверы Chevrolet

Параллельный импорт не может решить все вопросы автомобильного дефицита, но есть и обратная сторона: такого разнообразия марок и моделей в России не видели давно. Многие некогда популярные авто, вроде Nissan Patrol, наши широты покинули и вернулись только в прошлом году благодаря «серым» поставкам. Вот и еще один «возвращенец» замелькал в объявлениях — Chevrolet Captiva.
Продукция бюджетного подразделения GM поступает к нам из Эмиратов в больших количествах, ведь спрос на новые авто особенно активен в нижнем ценовом сегменте. Да, времена изменились, и не говорите. Отмеряя «народный» класс по флагману родной LADA, получаем, что обновку, если речь идет о машине без пробега, можно приобрести по цене от двух миллионов рублей.
«Нулевый» Chevrolet Captiva 2022 года выпуска в этот ценовой диапазон попадает: продавцы предлагают машины от 1 850 000 до 2 400 000 целковых в зависимости от комплектации. К тому же мы теперь на самом настоящем рынке, так что торг никто не отменял.
За те самый два миллиона покупатель получает очень агрессивного и современного вида кроссовер с безальтернативным 1,5-литровым «турбобензином» на 170 сил и бесступенчатой трансмиссией. В салоне без роскоши, традиционный узбекско-американский стиль отделки, но оснащение не хуже китайского в том же ценовом сегменте.
Судите сами: подушки безопасности водителя, переднего и задних пассажиров, а также шторки, камера, круиз- и климат-контроли, датчики дождя и света, бесключевой доступ и запуск двигателя, адаптивный электроусилитель руля, подогрев передних сидений — немаловажное уточнение для машины с Ближнего Востока — богатая мультимедиа с шестью колонками, кожаная отделка кресел. Весьма и весьма уверенная заявка в категории «по цене LADA Vesta»!
Безусловно, Chevrolet Captiva в таком ракурсе вполне может конкурировать с «китайцами», однако у него, как и у любого автомобиля из категории «параллельный импорт», есть свой существенный недостаток: запчасти. Пока машина новая, вопросов не возникнет: все необходимые для ТО расходники находятся на расстоянии одного клика мышкой. Однако если, не дай Бог, дойдет до ремонта или восстановительных кузовных работ, то ситуация резко ухудшится: детали придется ждать от 25 до 60 дней, причем — строго по предоплате.
С другой стороны, об этом обязательно нужно помнить, покупая сегодня любой автомобиль. Даже новый.