Российский завод — казахам, дилеров — китайцам: что задумали корейские автобренды

Вообще-то говоря, слухи о повальном бегстве иностранных брендов из России сильно преувеличены. Недвусмысленные намеки и сурово насупленные брови дядюшки Сэма испугали, как выясняется, далеко не всех. По информации РИА Новости, большинство компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7 преспокойно продолжают работать в нашей стране, с ее рынка ушли менее 9% фирм. Эти данные представлены профессором университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессором Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани. Согласно их докладу, Россию покинуло менее 18% «дочек» американских, 15% японских и 8,3 % европейских компаний.
КТО ОКАЗАЛСЯ ТРУСЛИВЕЕ ВСЕХ
Неприятно признавать, но самыми трусливыми оказались именно автомобильные бренды, которые бежали сломя голову, в панике побросав все свое имущество. И тут уместно будет вспомнить Исаака Шварца:
Генрих: Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.
Ланцелот: Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?
Так или иначе, но выбор свой все они сделали — точнее, почти все. Корейцы на время притворились мертвыми, но сквозь ресницы прикрытых глаз внимательно следят за малейшими изменениями ситуации. Никаких внятных посылов от них не исходит, поэтому достоверно точно нельзя сказать, какие мысли бродят в головах руководителей Hyundai и Kia. Если они вообще там бродят, а не шарахаются друг о друга в предкоматозном состоянии.
ЗНАЕТ ЛИ ПРАВАЯ РУКА, ЧТО ТВОРИТ ЛЕВАЯ
Похоже, что никаких четко прописанных планов у высокопоставленных менеджеров пока не сформировалось, и руководствуются они исключительно текущей ситуацией. Оставить жирный кусок российского рынка, где корейцы так славно обустроились — глупо. Ослушаться приказа из-за океана — страшно. Поэтому они мечутся как мышь в родах и делают вид, что правая рука ничего не ведает о тайных занятиях руки левой.
ТАСС сообщает: «Процесс увольнения сотрудников завода корейского концерна Hyundai начался в Санкт-Петербурге». Это сделано нарочито громко, с уведомлением городской службы занятости. А параллельно тихой сапой простаивающий завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с деятельностью предприятия.
КУДА УХОДЯТ КУЗОВА
Да, кузова уходят за границы России — на сборочный завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате. Вроде бы, помимо Solaris там вскоре начнут выпускать еще и кузова для кроссовера Creta. Но вряд ли эти узлы предназначены для автомобилей, которые будут продаваться в республике. Рынок там по сравнению с российским маловат. Скорее всего, готовые машины будут экспортированы обратно к нам.
Конечно, такая полуподпольная деятельность не может внушать оптимизма — робкие надежды на то, что это первый шаг к нормализации работы отрасли, безосновательны. Но какое-то время полузаконсервированный завод в Питере сможет поддерживать свое существование, не превращаясь в могильник производственного оборудования.
Параллельно, не иначе как с подачи тех же корейцев, поползли слухи о том, что казахская «Астана-Моторс» обмозговывает варианты по приобретению завода Hyundai. Причем не того, о котором только что шла речь — в этом усматривалась бы хоть какая-то логика — а простаивающую площадку в Шушарах, доставшуюся самим корейцам совсем недавно от покинувшего Россию GM.
Учитывая наши не самые простые отношения с Казахстаном, который из всех сил пытается лечь под США, чтобы «быть как все», эта инсайдерская информация выглядит дополнительной, страховочной попыткой Hyundai навести тень на плетень. Менее вероятно, но не исключено, что вся эта история родилась в умах наших автомобильных экспертов, подспудно ищущих хоть какой-то позитив. Ведь оно как? Бенеш уже согласился на пан-Европу, но при условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия?
Даже вакуума нет
В общем, куда ни целуй — кругом афедрон. А жизнь подкидывает все новые и новые загадки. Так, корреспонденты портала «АвтоВзгляда» неожиданно наткнулись вот на какой парадокс в автосалоне «Major City Новая Рига». Отведенные под Kia площади забиты до отказа, представлены почти все модели. В то же время на территории Hyundai — тишина. Как сказал бы один местный районный знаток физики, там даже вакуума нет. Менеджеры объяснить этого перекоса не могут — они лишь пожимают плечами и выражают надежду, что со временем все наладится и сбалансируется.
Именно так, со временем. Корейцы пытаются переждать пик международного кризиса, не получив по шее за свой оппортунизм. Однако если противоречия между Россией и Западом не будут урегулированы в обозримом будущем, то их хитрая тактика, увы, не увенчается успехом: американцы окончательно дожмут «Хендэ Мотор Манфактуринг Рус». Заводу придется последовать примеру Toyota и повесить на двери большой амбарный замок.