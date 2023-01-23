Российский завод — казахам, дилеров — китайцам: что задумали корейские автобренды

Учитывая наши не самые простые отношения с Казахстаном, который из всех сил пытается лечь под США, чтобы «быть как все», эта инсайдерская информация выглядит дополнительной, страховочной попыткой Hyundai навести тень на плетень. Менее вероятно, но не исключено, что вся эта история родилась в умах наших автомобильных экспертов, подспудно ищущих хоть какой-то позитив. Ведь оно как? Бенеш уже согласился на пан-Европу, но при условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия?

Даже вакуума нет

В общем, куда ни целуй — кругом афедрон. А жизнь подкидывает все новые и новые загадки. Так, корреспонденты портала «АвтоВзгляда» неожиданно наткнулись вот на какой парадокс в автосалоне «Major City Новая Рига». Отведенные под Kia площади забиты до отказа, представлены почти все модели. В то же время на территории Hyundai — тишина. Как сказал бы один местный районный знаток физики, там даже вакуума нет. Менеджеры объяснить этого перекоса не могут — они лишь пожимают плечами и выражают надежду, что со временем все наладится и сбалансируется.

Именно так, со временем. Корейцы пытаются переждать пик международного кризиса, не получив по шее за свой оппортунизм. Однако если противоречия между Россией и Западом не будут урегулированы в обозримом будущем, то их хитрая тактика, увы, не увенчается успехом: американцы окончательно дожмут «Хендэ Мотор Манфактуринг Рус». Заводу придется последовать примеру Toyota и повесить на двери большой амбарный замок.