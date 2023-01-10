С возвращением, Lacetti: в Россию приехал бюджетный седан Chevrolet Monza

Chevrolet Monza дебютировал в Поднебесной четыре года назад: он позиционировался как более доступная альтернатива седану Cruze. В основе модели лежит «тележка» от Lacetti, позаимствовал он и силовые агрегаты. Так, в Китае продается несколько модификаций с моторами на 113 и 163 л. с., шестиступенчатыми «автоматом» и «роботом».

Сейчас в России, если «пробежаться» по популярным сайтам автомобильных объявлений, можно отыскать сразу несколько вариантов Chevrolet Monza: предлагается как младшая, так и старшая версии. Сколько же за них просят? От 1,7 млн. рублей — вполне бюджетно по нынешним-то временам. Особенно учитывая, что седаны могут похвастать цифровой «приборкой», камерой заднего вида, мониторингом «слепых» зон, а также обогревом зеркал и сидений.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что в Россию может приехать и другой седан Chevrolet — Onix. Узнать более подробно об этом можно здесь.