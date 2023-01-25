Mercedes и VW попытались «насолить» россиянам, но у них ничего не вышло

В конце декабря 2022 года концерн Mercedes-Benz отключил российские СТО от своих фирменных сервисных программ, о чем официально уведомил ремонтников. Чуть позже, в начале января 2023-го, ряд изданий сообщил, что и компания Volkswagen последовала по пути коллег из Штутгарта. Ожидалось, что отсутствие связи с фирменными серверами в Германии серьезно усложнит диагностику и ремонт российских «Фольцев» и «Мерсов». Но на деле все оказалось совсем иначе.
Портал «АвтоВзгляд» решил проверить лично, как обстоят дела с обслуживанием автомобилей немецких марок. Для этого мы прикинулись владельцами популярных моделей и обратились к нескольким официальным дилерам со своими «техническими проблемами».
Что касается Volkswagen, то мы «чинили» Tiguan 2021 года выпуска с 2-литровым мотором и «роботом» DSG. Для него мы придумали две неприятности. Первая заключалась в самопроизвольном переключении КП в аварийный режим, что действительно является распространенной среди кроссоверов марки проблемой. Вторая — мотор почему-то потерял мощность, машина «перестала ехать». У другого нашего виртуально сломавшегося автомобиля, Mercedes-Benz E-класса 2021 года выпуска, тоже нашлись две «болячки».
Во-первых, он перестал сниматься с «ручника» (распространенный «глюк» электроники АВS). А во-вторых, полностью вырубились сенсорные кнопки на правой стороне рулевого колеса — регулировка громкости звука аудиосистемы и управление хендс-фри. Это, кстати, тоже известная беда «ешек».
Выяснилось, что где-то можно заехать в ремзону буквально завтра, а где-то очередь из клиентов растянута аж на пару недель. Вопросы о возможных проблемах с ПО при диагностике неисправностей вызвали у мастеров-приемщиков автосалонов Volkswagen некоторое удивление. Мол, все работает как всегда, приезжайте — починим. Любые запчасти либо имеются в наличии, либо их можно заказать — в течение месяца нужное приедет.
У дилеров Mercedes-Benz то же самое — никаких проблем с диагностикой. Если на складе не окажется требуемой детали — не беда: в течение 60 дней доставят из-за рубежа. Лишь в ответ на вопрос о гарантийном ремонте работники фирменной СТО премиального бренда начинали мямлить и мяться: «Ну вы же понимаете, немцы вон как себя ведут…».
Наш эксперимент показал, что после отключения России от фирменного ПО Mercedes-Benz и Volkswagen никакого «конца света» не случилось. Да, все заметно дороже и дольше, чем в прошлом году. Но чинить и обслуживать автомобили обоих брендов в нашей стране можно как и прежде. По крайней мере, пока.