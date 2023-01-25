Mercedes и VW попытались «насолить» россиянам, но у них ничего не вышло

В конце декабря 2022 года концерн Mercedes-Benz отключил российские СТО от своих фирменных сервисных программ, о чем официально уведомил ремонтников. Чуть позже, в начале января 2023-го, ряд изданий сообщил, что и компания Volkswagen последовала по пути коллег из Штутгарта. Ожидалось, что отсутствие связи с фирменными серверами в Германии серьезно усложнит диагностику и ремонт российских «Фольцев» и «Мерсов». Но на деле все оказалось совсем иначе.

Портал «АвтоВзгляд» решил проверить лично, как обстоят дела с обслуживанием автомобилей немецких марок. Для этого мы прикинулись владельцами популярных моделей и обратились к нескольким официальным дилерам со своими «техническими проблемами».

Что касается Volkswagen, то мы «чинили» Tiguan 2021 года выпуска с 2-литровым мотором и «роботом» DSG. Для него мы придумали две неприятности. Первая заключалась в самопроизвольном переключении КП в аварийный режим, что действительно является распространенной среди кроссоверов марки проблемой. Вторая — мотор почему-то потерял мощность, машина «перестала ехать». У другого нашего виртуально сломавшегося автомобиля, Mercedes-Benz E-класса 2021 года выпуска, тоже нашлись две «болячки».