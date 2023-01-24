Как автодилеры нагло шантажируют клиентов при продаже новых иномарок

Сейчас в России можно приобрести почти любой новый автомобиль иностранной марки. Вопрос только в том, что его ценник, скорее всего, будет дико завышен. Нормальный человек, увидев его циферки, с содроганием пройдет мимо. В результате машины в шоу-румах дилеров стоят, а потенциальные клиенты не готовы за них платить. И это большая проблема для менеджеров автосалонов. И они пускаются во все тяжкие, включая даже прямое запугивание и обман посетителей — все ради шанса продать машину.
С подобным обращением журналисты портала «АвтоВзгляд» столкнулись в дилерском центре Toyota, расположившемся в «Мэйджор Сити» на Новорижском шоссе. Там милая девушка на голубом глазу крайне настойчиво предлагала нам купить Toyota RAV4, пугая «достоверным прогнозом», что к весне все машины подорожают еще на 30%. Мол, покупайте сейчас, а то поздно будет! Такой «шантаж» смотрелся вполне убедительно. Настолько, что выйдя из салона, мы связались с автоэкспертом Сергеем Бургазлиевым и попросили его прокомментировать «манагерские пророчества».
— Лично я не представляю, что же такое должно произойти, чтобы в обозримом будущем машины подорожали на треть. Если сейчас RAV4 стоит 5,5 млн., то что — через пару месяцев его прайс подскочит до 6 млн.? Кроссовер и по нынешней цене не продается, а уж по повышенной тем более никому не будет нужен, — считает г-н Бургазлиев.
По его словам, сейчас на отечественном авторынке сложилась странная и печальная ситуация, особенно в среднем ценовом сегменте. Более-менее ликвидные по цене/качеству модели машин покупатели смели еще до начала осени прошлого года. И сейчас в России фактически отсутствует предложение моделей средней ценовой категории.
— «Закрыть» этот спрос за счет отечественных марок машин не получится. Я лично наблюдаю склады дилеров АВТОВАЗа. Они потихоньку пухнут: люди не готовы покупать новые LADA Granta за миллион рублей, — считает эксперт.
Удовлетворить спрос за счет импорта машин из-за рубежа по «серым» схемам тоже не выйдет. Попытки некоторых компаний ввозить небольшие партии авто европейских марок с китайского рынка погоды не сделают. Например, недавно ряд крупных дилеров привезли к нам кроссовер Jetta VS5 )технически это аналог Skoda Karoq), выпускающийся совместным предприятием Volkswagen-FAW.
При этом представители компании-автодилера утверждают, что на машины распространяется гарантия немецко-китайского СП. Факты же таковы, что вся партия Jetta VS5 ввезена в Россию по упрощенной схеме — на физлиц. У них нет российского «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС). Только СБКТС («Свидетельство о безопасности колесного ТС») — как у любой другой машины, импортируемой для личного пользования частником. Например, те же праворульные «японцы» появляются в России по точно такой же схеме.
И с точки зрения российского законодательства для будущего счастливого обладателя Jetta VS5 это означает следующее: при наступлении гарантийного случая он сможет что-либо «предъявить» лишь автодилеру, с которым у него был заключен договор купли-продажи. А при возникновении по этому поводу трений с компанией-продавцом, «притянуть» в качестве ответчика СП Volkswagen-FAW будет в принципе невозможно. Характерно, что точно такой же статус и у большинства автомобилей, ввозимых сейчас в Россию для продажи в автосалонах. Что не добавляет надежд на восстановление российского авторынка в обозримой перспективе.