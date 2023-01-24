Как автодилеры нагло шантажируют клиентов при продаже новых иномарок

— Лично я не представляю, что же такое должно произойти, чтобы в обозримом будущем машины подорожали на треть. Если сейчас RAV4 стоит 5,5 млн., то что — через пару месяцев его прайс подскочит до 6 млн.? Кроссовер и по нынешней цене не продается, а уж по повышенной тем более никому не будет нужен, — считает г-н Бургазлиев.

По его словам, сейчас на отечественном авторынке сложилась странная и печальная ситуация, особенно в среднем ценовом сегменте. Более-менее ликвидные по цене/качеству модели машин покупатели смели еще до начала осени прошлого года. И сейчас в России фактически отсутствует предложение моделей средней ценовой категории.

— «Закрыть» этот спрос за счет отечественных марок машин не получится. Я лично наблюдаю склады дилеров АВТОВАЗа. Они потихоньку пухнут: люди не готовы покупать новые LADA Granta за миллион рублей, — считает эксперт.

Удовлетворить спрос за счет импорта машин из-за рубежа по «серым» схемам тоже не выйдет. Попытки некоторых компаний ввозить небольшие партии авто европейских марок с китайского рынка погоды не сделают. Например, недавно ряд крупных дилеров привезли к нам кроссовер Jetta VS5 )технически это аналог Skoda Karoq), выпускающийся совместным предприятием Volkswagen-FAW.