Как автодилеры нагло шантажируют клиентов при продаже новых иномарок

фото globallookpress.com
Менеджеры автосалонов применяют все более агрессивные способы «впаривания» легковушек клиентам по невообразимо завышенным ценам. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об одном из них.
Максим Строкер

Сейчас в России можно приобрести почти любой новый автомобиль иностранной марки. Вопрос только в том, что его ценник, скорее всего, будет дико завышен. Нормальный человек, увидев его циферки, с содроганием пройдет мимо. В результате машины в шоу-румах дилеров стоят, а потенциальные клиенты не готовы за них платить. И это большая проблема для менеджеров автосалонов. И они пускаются во все тяжкие, включая даже прямое запугивание и обман посетителей — все ради шанса продать машину.

С подобным обращением журналисты портала «АвтоВзгляд» столкнулись в дилерском центре Toyota, расположившемся в «Мэйджор Сити» на Новорижском шоссе. Там милая девушка на голубом глазу крайне настойчиво предлагала нам купить Toyota RAV4, пугая «достоверным прогнозом», что к весне все машины подорожают еще на 30%. Мол, покупайте сейчас, а то поздно будет! Такой «шантаж» смотрелся вполне убедительно. Настолько, что выйдя из салона, мы связались с автоэкспертом Сергеем Бургазлиевым и попросили его прокомментировать «манагерские пророчества».

фото АвтоВзгляд

— Лично я не представляю, что же такое должно произойти, чтобы в обозримом будущем машины подорожали на треть. Если сейчас RAV4 стоит 5,5 млн., то что — через пару месяцев его прайс подскочит до 6 млн.? Кроссовер и по нынешней цене не продается, а уж по повышенной тем более никому не будет нужен, — считает г-н Бургазлиев.

По его словам, сейчас на отечественном авторынке сложилась странная и печальная ситуация, особенно в среднем ценовом сегменте. Более-менее ликвидные по цене/качеству модели машин покупатели смели еще до начала осени прошлого года. И сейчас в России фактически отсутствует предложение моделей средней ценовой категории.

— «Закрыть» этот спрос за счет отечественных марок машин не получится. Я лично наблюдаю склады дилеров АВТОВАЗа. Они потихоньку пухнут: люди не готовы покупать новые LADA Granta за миллион рублей, — считает эксперт.

Удовлетворить спрос за счет импорта машин из-за рубежа по «серым» схемам тоже не выйдет. Попытки некоторых компаний ввозить небольшие партии авто европейских марок с китайского рынка погоды не сделают. Например, недавно ряд крупных дилеров привезли к нам кроссовер Jetta VS5 )технически это аналог Skoda Karoq), выпускающийся совместным предприятием Volkswagen-FAW.

фото АвтоВзгляд

При этом представители компании-автодилера утверждают, что на машины распространяется гарантия немецко-китайского СП. Факты же таковы, что вся партия Jetta VS5 ввезена в Россию по упрощенной схеме — на физлиц. У них нет российского «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС). Только СБКТС («Свидетельство о безопасности колесного ТС») — как у любой другой машины, импортируемой для личного пользования частником. Например, те же праворульные «японцы» появляются в России по точно такой же схеме.

И с точки зрения российского законодательства для будущего счастливого обладателя Jetta VS5 это означает следующее: при наступлении гарантийного случая он сможет что-либо «предъявить» лишь автодилеру, с которым у него был заключен договор купли-продажи. А при возникновении по этому поводу трений с компанией-продавцом, «притянуть» в качестве ответчика СП Volkswagen-FAW будет в принципе невозможно. Характерно, что точно такой же статус и у большинства автомобилей, ввозимых сейчас в Россию для продажи в автосалонах. Что не добавляет надежд на восстановление российского авторынка в обозримой перспективе.

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24 января 2023
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