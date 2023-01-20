Почему не стоит покупать автомобиль с минимальным пробегом у дилера

В разговоре с менеджером удалось узнать, что автомобили покупались в кредит. А потом, когда началась пандемия и экономику закрыли на карантин, люди потеряли источники дохода. Тот, кто успел быстро сообразить, что не справится с погашением займа, оперативно расторг договор. Вот машина и осталась «висеть» у продавца.

Другой вариант: коммерсанты сами приобрели партию новых легковушек, предчувствуя проблемы и надвигающийся дефицит. Оформили всю партию на юрлицо и стали ждать удачный момент для продажи. Вот он и настал.

Но не спешите приобретать таких «железных коней». Во-первых, гарантия уже будет «порезана» (не забываем про год выпуска!). Случись проблема по технической части — решать ее придется владельцу. Да и первым собственником вы уже не станете. А это создаст трудности, когда захотите продать автомобиль: с вас совершенно обоснованно попросят скидку. Ведь получается, что юрлицо владело транспортным средством больше года. Значит — машина работала в такси со всеми вытекающими отсюда последствиями. Замучаетесь доказывать обратное.