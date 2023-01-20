Почему не стоит покупать автомобиль с минимальным пробегом у дилера

А игнорировать подобное трудно. Например, у одного крупного дилера на сайте целых 29 одинаковых объявлений о продаже лифтбэков Volkswagen Polo. Машины реальны, в чем убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», пройдясь по шоу-румам. Все экземпляры 2021 года выпуска с минимальным пробегом 7—10 км. То есть, похоже, они вообще за ворота дилерского центра никогда не выезжали. Цена без скидок — 1 790 000 рублей, а со всеми уступками и вовсе 1 500 000 «целковых».
Под капотом работает 110-сильный бензиновый мотор объем 1,6 л в паре с «автоматом». Да и комплектация богата. Тут есть кондиционер, электростеклоподъемники, ABS, система стабилизации, иммобилайзер, 4 динамика аудиосистемы, обогрев форсунок омывателя лобового стекла и другое оборудование. «Частник» за такой «бэушный» экземпляр просит сейчас от 2 000 000 рублей. Понятно, что и цифры на одометре у него много больше.
В разговоре с менеджером удалось узнать, что автомобили покупались в кредит. А потом, когда началась пандемия и экономику закрыли на карантин, люди потеряли источники дохода. Тот, кто успел быстро сообразить, что не справится с погашением займа, оперативно расторг договор. Вот машина и осталась «висеть» у продавца.
Другой вариант: коммерсанты сами приобрели партию новых легковушек, предчувствуя проблемы и надвигающийся дефицит. Оформили всю партию на юрлицо и стали ждать удачный момент для продажи. Вот он и настал.
Но не спешите приобретать таких «железных коней». Во-первых, гарантия уже будет «порезана» (не забываем про год выпуска!). Случись проблема по технической части — решать ее придется владельцу. Да и первым собственником вы уже не станете. А это создаст трудности, когда захотите продать автомобиль: с вас совершенно обоснованно попросят скидку. Ведь получается, что юрлицо владело транспортным средством больше года. Значит — машина работала в такси со всеми вытекающими отсюда последствиями. Замучаетесь доказывать обратное.
Дальше — больше. Скидывают «ценник» и в случае, если есть и какие-то скрытые проблемы. Так, другой дилер предлагал кроссоверы Haval Jolion с низкой компрессией в цилиндрах. Скорее всего, при сборке на конвейере произошел какой-то сбой, а заметили брак слишком поздно. Вот и «сливали» авто, чтобы заработать хоть что-то, да и склад освободить.
Третья причина: скидка часто превращается в наценку. Дело в том, что в нынешней ситуации продавцы неплохо зарабатывают на продаже различных финансовых продуктов «своих» банков и страховых компаний, получая за это вознаграждение. И оно больше, чем уступка покупателю.
Хитроумный расчет процентов не позволят погасить кредит сразу, а оформление КАСКО и полиса страхования жизни тоже влетает в копеечку. При этом есть легальные способы, позволяющие обойти закон №353-ФЗ. Отказаться от КАСКО можно, но всю сумму не вернут, ведь машина уже выехала на дорогу. А без страховки жизни банк вообще наложит на кредит вето, либо «задерет» ставку выше рыночной. Мораль: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.