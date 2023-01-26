Покойся с миром: АВТОВАЗ окончательно простился с LADA XRAY

LADA XRAY продержался на конвейере без малого семь лет: производство «недокроссовера» или «перехетчбэка» стартовало в июле 2015-го. В прошлом году из-за нехватки комплектующих сборку модели приостановили, а потом и вовсе решили от нее отказаться — мол, слишком много необходимых компонентов заблокировано для поставок. Да и приоритеты другие: в первую очередь нужно перезапустить Vesta.

Теперь же XRAY исчез и с официального сайта LADA, что свидетельствует об окончательном прекращении продаж. Однако машины у дилеров еще есть. Так, например, в московском автосалоне «Автогермес» порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что в наличии имеется несколько автомобилей — как с тремя, так и с двумя педалями. А вот в «Техинкоме» остался только один хетчбэк не то что на площадку, а на всю сеть — с механической коробкой.

В других двух дилерских центрах — «LADA Кунцево» и «АА Мейджор Авто» — «Иксреев» уже нет, все распродали. Так что тем, кто всерьез задумался о приобретении этой модели, следует поторопиться. Вероятно, совсем скоро опустеют склады и других ретейлеров.