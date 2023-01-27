Сколько будет стоить в России «иранская LADA Vesta» из Азербайджана

Вы удивитесь, но и на берегах Каспия тоже собирают машины! По лицензии иранского IKCO (Iran Khodro Corporation). Азербайджанский Khazar SD — копия седана IKCO Dena. Последняя — плод многократного рестайлинга старичка IKCO Samand. Иранские «Саманды», помнится, уже пытались прорваться на российский рынок — примерно лет 20 назад, но тогда у них это дело «не срослось». Но теперь, в замаскированном под «азербайджанца» виде, шансы есть. Тем более, что основной конкурент SD на отечественном рынке — LADA Vesta — продается в салонах дилеров преимущественно из старых запасов.

АВТОВАЗ продолжает обещать нам, что вот-вот возобновит выпуск Vesta. Но глядя на ситуацию с LADA Granta, которая производится сейчас в Тольятти без ABS и центрального замка, поневоле зарождаются подозрения в том, что и новые Vesta будут примерно столь же небогато укомплектованы. В отличие от Khazar SD.

Там с «комплектухой» все более-менее в порядке. Что касается технических характеристик, то по своим габаритам SD и Vesta практически одинаковы. В комплектациях «складских» Vesta еще встречается вариаторные КП. Но это не надолго: в обозримом будущем в распоряжении сборочного производства АВТОВАЗа останется только «механика». Для Khazar SD МКП — тоже безальтернативный вариант.