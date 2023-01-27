Сколько будет стоить в России «иранская LADA Vesta» из Азербайджана

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Российские автодилеры пока не додумались до ввоза новых автомобилей из такой страны, как Азербайджан. Между тем, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», эта схема может стать неплохой бизнес-идеей, способствующей насыщению отечественного рынка иномарками.
Максим Строкер

Вы удивитесь, но и на берегах Каспия тоже собирают машины! По лицензии иранского IKCO (Iran Khodro Corporation). Азербайджанский Khazar SD — копия седана IKCO Dena. Последняя — плод многократного рестайлинга старичка IKCO Samand. Иранские «Саманды», помнится, уже пытались прорваться на российский рынок — примерно лет 20 назад, но тогда у них это дело «не срослось». Но теперь, в замаскированном под «азербайджанца» виде, шансы есть. Тем более, что основной конкурент SD на отечественном рынке — LADA Vesta — продается в салонах дилеров преимущественно из старых запасов.

АВТОВАЗ продолжает обещать нам, что вот-вот возобновит выпуск Vesta. Но глядя на ситуацию с LADA Granta, которая производится сейчас в Тольятти без ABS и центрального замка, поневоле зарождаются подозрения в том, что и новые Vesta будут примерно столь же небогато укомплектованы. В отличие от Khazar SD.

Там с «комплектухой» все более-менее в порядке. Что касается технических характеристик, то по своим габаритам SD и Vesta практически одинаковы. В комплектациях «складских» Vesta еще встречается вариаторные КП. Но это не надолго: в обозримом будущем в распоряжении сборочного производства АВТОВАЗа останется только «механика». Для Khazar SD МКП — тоже безальтернативный вариант.

Trend.az

Самый мощный мотор Vesta (1,6 л бензин) развивает 113 л. с. Производительность полуторалитрового бензинового силового агрегата SD — 117 л. с. Другими словами, с точки зрения технических характеристик автомобили почти одинаковы. Главный вопрос — цена. Изучения сайтов интернет-объявлений показывает, что новых LADA Vesta в автосалонах явно осталось немного. Цены на 113-сильные модели стартуют с 1,5 млн. рублей, а в большинстве случаев они заметно выше.

Что касается Khazar SD, то его продают в Азербайджане примерно по 730 000 рублей в переводе на наши деньги. «Растаможка» такой машины для ввоза в Россию обойдется чуть более чем в 300 000 рублей. Получение документа под названием СБКТС, если импортировать авто по самой распространенной у автодилеров схеме «на физлицо», будет стоить 60 000—80 000 рублей. Плюс цена логистики доставки авто из Азербайджана в Россию — еще около 150 000 рублей. Итого порядка 1,25 млн. руб. себестоимости доставки ирано-азербайджанского Khazar SD с нулевым пробегом в Москву. Прибавим «интерес продавца» и получим итоговую розничную цену на уровне 1,5—1,6 млн. рублей. Более чем конкурентное предложение по отношению к Vesta. Налетай, покупай…

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27 января 2023
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