Харе кришна: место силы мирового автопрома переезжает из Китая в Индию

Мир глобален и автопродажи никогда не ограничиваются одним конкретным рынком. Все-таки для выживания в безжалостной и конкурентной среде необходим устойчивый спрос на всей планете. Однако у любой бизнес-модели есть недостатки. Коронавирус нанес первый мощный удар по логистическим цепочкам промышленных производств всего мира, который затем погрузился в ситуацию вокруг Украины. Что не добавило ему стабильности, а всю серьезность последствий от этого кризиса нам еще только предстоит ощутить. В том числе — и в автостроении.
И тут вдруг выяснилось, что для многих стран устойчивый спрос на внутреннем рынке стал спасательным кругом в непонятное и турбулентное время. А ведь продажи на внутреннем рынке зависят не только от его финансового состояния. Для того, чтобы обеспечить доступ к покупке своих автомобилей и государства, и автопроизводители придумывают самые различные схемы стимулирования в виде тех же кредитов и дотаций. Но даже в очень благополучном обществе трудно ожидать хороших продаж, коли количество населения невелико.
Иначе говоря, чем больше людей, тем устойчивей чувствуют себя локальные производители. Что в итоге дает им возможность активно развиваться и продвигать свою продукцию уже и экспорт. И здесь мы подходим к любопытному моменту. Сейчас успешность автопрома в той или иной финансово стабильной стране практически напрямую связана с ее популяцией. И это подтверждает опыт современного Китая. Неспроста страна, обладая растущей экономикой и огромным населением в 1,4 млрд., в 2009 году стала крупнейшим авторынком, а уже в 2010 — крупнейшим мировым автопроизводителем. Сыграли оба фактора — демография и экономика.
Но вечных империй не бывает. И возникает простой вопрос: кто следующий? Куда переместится место силы мировой мобильности? И судя по последним событиям, это не США и не Европа. Похоже, очередным кандидатом на мировое господство станет Индия. Об этом говорят простые факты: все больше глобальных брендов активно внедряются на рынок страны, которую так и не смогли разграбить англичане. В Индии активно работают сборочные конвейеры большинства автомобильных марок. При этом для локального рынка они создают специальные модификации моделей. И это важно.
Кроме того, в этом году Индия стала самой населенной страной планеты, обогнав даже Китай. Теперь в ней проживает 1 427 084 972 человек. Причем это сопровождается и стремительным ростом экономики. В 1-ом квартале 2022 года Индия символично обошла Великобританию с Риши Сунаком во главе по объему ВВП, став пятой экономикой мира. А ведь еще три года назад страна не попадала даже в десятку. И если говорить об объемах авторынков развитых стран, то — традиционно — они выглядели следующим образом.
На первом месте располагался Китай — более 25 млн. автомобилей, затем США — почти 15 млн. На третьем месте обычно находилась Япония — около 4,2 млн. штук. Но в этом году Индия совершила рывок, реализовав на внутреннем рынке 4,25 млн. авто, вытеснив японцев за пределы призовой тройки. И это не в последнюю очередь благодаря огромному количеству платежеспособных покупателей. Порталу «АвтоВзгляд» любопытно, когда Индия станет крупнейшим авторынком мира и как быстро после этого превратится еще и в крупнейшего автопроизводителя?