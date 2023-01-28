Харе кришна: место силы мирового автопрома переезжает из Китая в Индию

Мир глобален и автопродажи никогда не ограничиваются одним конкретным рынком. Все-таки для выживания в безжалостной и конкурентной среде необходим устойчивый спрос на всей планете. Однако у любой бизнес-модели есть недостатки. Коронавирус нанес первый мощный удар по логистическим цепочкам промышленных производств всего мира, который затем погрузился в ситуацию вокруг Украины. Что не добавило ему стабильности, а всю серьезность последствий от этого кризиса нам еще только предстоит ощутить. В том числе — и в автостроении.

И тут вдруг выяснилось, что для многих стран устойчивый спрос на внутреннем рынке стал спасательным кругом в непонятное и турбулентное время. А ведь продажи на внутреннем рынке зависят не только от его финансового состояния. Для того, чтобы обеспечить доступ к покупке своих автомобилей и государства, и автопроизводители придумывают самые различные схемы стимулирования в виде тех же кредитов и дотаций. Но даже в очень благополучном обществе трудно ожидать хороших продаж, коли количество населения невелико.

Иначе говоря, чем больше людей, тем устойчивей чувствуют себя локальные производители. Что в итоге дает им возможность активно развиваться и продвигать свою продукцию уже и экспорт. И здесь мы подходим к любопытному моменту. Сейчас успешность автопрома в той или иной финансово стабильной стране практически напрямую связана с ее популяцией. И это подтверждает опыт современного Китая. Неспроста страна, обладая растущей экономикой и огромным населением в 1,4 млрд., в 2009 году стала крупнейшим авторынком, а уже в 2010 — крупнейшим мировым автопроизводителем. Сыграли оба фактора — демография и экономика.