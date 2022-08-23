5 машин из Индии, которые могут сильно заинтересовать россиян

Один из самых известных автопроизводителей страны — компания Mahindra. С нее и начнем. Напомним, что когда-то индусы пытались продавать свои машины в России, но особого успеха не добились. Нынешняя ситуация дает еще один шанс. Тем более, что и моделей у бренда стало больше.

Нашим покупателям может быть интересен рамный внедорожник Mahindra Scorpio-N, под капотом которого работает 2-литровый наддувный бензиновый мотор с отдачей в 203 л. с. Он агрегатирован с «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Что касается подвески, то спереди инженеры применили независимую схему, а сзади установили мост.

Еще вариант «тяжелой техники» — модель Thar, которая во многом схожа с знаменитым Jeep Wrangler. Под капотом авто стоит наддувный «дизель» объемом 2,2 л мощностью 132 л. с. или бензиновый двигатель мощностью 152 л. с. Оба работают с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом».