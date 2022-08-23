5 машин из Индии, которые могут сильно заинтересовать россиян

Один из самых известных автопроизводителей страны — компания Mahindra. С нее и начнем. Напомним, что когда-то индусы пытались продавать свои машины в России, но особого успеха не добились. Нынешняя ситуация дает еще один шанс. Тем более, что и моделей у бренда стало больше.
Нашим покупателям может быть интересен рамный внедорожник Mahindra Scorpio-N, под капотом которого работает 2-литровый наддувный бензиновый мотор с отдачей в 203 л. с. Он агрегатирован с «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Что касается подвески, то спереди инженеры применили независимую схему, а сзади установили мост.
Еще вариант «тяжелой техники» — модель Thar, которая во многом схожа с знаменитым Jeep Wrangler. Под капотом авто стоит наддувный «дизель» объемом 2,2 л мощностью 132 л. с. или бензиновый двигатель мощностью 152 л. с. Оба работают с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом».
Если говорить про электромобили, которые набирают популярность в последнее время, то у «Махиндры» есть довольно современная платформа, разработанная совместно с VW. На ней будут построены целых пять кроссоверов и первым станет Mahindra XUV.e8: модель ожидают в декабре 2024 года. Длина новинки — 4740 мм, колесная база — 2762 мм, суммарная отдача силовой установки — 395 л. с.
Концерн Tata готов показать россиянам компактный кроссовер Tata Nexon длиной около четырех метров. Правда, что касается мотора, то здесь могут быть варианты, ведь у себя на родине автомобиль оснащают наддувным 1,2-литровым бензиновым агрегатом мощностью 110 л. с. Вряд ли он понравится россиянам, ведь такие движки у нас не ценят. Нам больше подойдет классический «атмосферник» объемом 1,6 л. А в качестве альтернативы может приехать вариант на тяжелом топливе, представленный 1,5-литровым наддувным «дизелем» с отдачей в 110 л. с.
Еще один интересный экземпляр — кроссовера Tata Harrier. Он точно будет интересен россиянам, ведь это не что иное, как упрощенный Land Rover Discovery Sport. Автомобиль базируется на удешевленной платформе OMEGA Arc. Напомним, что на ее более продвинутом и дорогом варианте собирают «Ленд Роверы». В распоряжении водителя «Харриера» 2-литровый наддувный «дизель» серии Kroytec мощностью 140 сил, пару которому составляет 6-ступенчатый «автомат» производства Hyundai.