АВТОВАЗ возобновил выпуск LADA Niva Legend Urban

LADA Niva Legend Urban оснащается окрашенными в цвет кузова пластиковыми бамперами и легкосплавными дисками, а также кондиционером, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений, электроприводами и обогревом наружных зеркал. Рекомендованная производителем розничная цена модели — от 869 500 рублей.

LADA Niva Legend Urban можно теперь приобрести и в исполнение Black. От обычного Urban его отличает черный цвет легкосплавных дисков, а также черная отделка интерьера и соответствующие шильдики на кузове. Цена LADA Niva Legend Urban Black — от 878 500 рублей.

Напомним, что все версии LADA Niva Legend оснащены 1,7-литровым 83-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической КП. Привод — постоянный полный с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.