АВТОВАЗ о полном приводе, будущей «Ниве», новейших кроссоверах и других премьерах

Забегая вперед, следует сказать, что топ-менеджер отечественного автогиганта не без стеснения оценил перспективы китайских марок, присутствующих в России, обсудил возрожденный проект исконно русского бренда «Москвич», поделился нюансами работы с Renault, похвастался разработкой новых технологий, а также высказал мнение о санкционной политике, оказывающей непосредственное влияние не только на автопром нашей страны, но и планеты в целом. Впрочем, обо всем по порядку.

- Начну, пожалуй, с того, что недавно АВТОВАЗ заявил о планах выпустить в 2023 году не менее 400 000 автомобилей. Сможет ли в действительно выполнить заявленные объемы локомотив российской автоиндустрии в условиях перманентного кризиса?

- В перспективе мы планируем производить даже больше, чем заявлено до конца 2023 года. Особенно с учетом планов компании выпускать автомобили на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Что касается непосредственно года наступившего, то мы намерены выпустить 401 000 автомобилей, если быть точными. Время, конечно, непростое, все будет зависеть от санкций и внешних факторов, с которыми мы столкнулись в прошлом году. Это был самый тяжелый год за всю историю автопрома в целом и АВТОВАЗа в частности. Но мы гордимся теми результатами, которых сумела достичь наша компания благодаря командной работе, клиентам и поддержке государства. Мы очень много времени уделяем прогнозам, у нас существуют ежемесячные цифры планирования.

- Как говорится, лучше не обещать, если не можешь сделать. А если пообещал, то будь любезен.

— Именно. Каждый месяц мы смотрим, идет ли рынок туда, куда мы изначально прогнозировали, а также анализируем, насколько мы выполняем свои показатели по продажам. И заявленный объем производства — цифры действительно внушительные, как, собственно, и амбициозные планы по продажам. Поэтому будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация на рынке, но, согласитесь, нет ничего невозможного.

- А в эти цифры входят будущие новинки, включая таинственные кроссоверы, готовящиеся к запуску на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

- Нет, речь исключительно о моделях LADA без учета запуска питерского предприятия.

- А вот некогда говорилось, что в Питере АВТОВАЗ намерен выпустить первую партию из 10 000 автомобилей. Это разве не в 2023 году?

— Все верно, в 2023 году объем производства на площадке в Санкт-Петербурге составит до 10 000 автомобилей. Напомню, что потенциал этой площадки — более 100 000 автомобилей в год. В наших планах — подписать соглашение с партнерами, запуститься и максимально локализовать сборочное производство. Перед нами открылись новые возможности, которыми странно было бы не воспользоваться. Мы постараемся по максимуму избежать некоторых ошибок, которые были допущены в автопроме.

- Вы сейчас про проблему с комплектующими?

- Конечно. Потребители спрашивают, почему в России нет собственного двигателя? Чтобы его создать, нужен не один десяток миллиардов рублей, как и не один год. Правда, в Минпромторге есть планы по развитию данной компетенции, а АВТОВАЗ с радостью поможет. Мы за локализацию и развитие собственного, а главное — независимого автопрома в стране. Чтобы это был качественный продукт, который будет актуален не только на нашем рынке, но и на экспортных.