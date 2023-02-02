АВТОВАЗ о полном приводе, будущей «Ниве», новейших кроссоверах и других премьерах

Забегая вперед, следует сказать, что топ-менеджер отечественного автогиганта не без стеснения оценил перспективы китайских марок, присутствующих в России, обсудил возрожденный проект исконно русского бренда «Москвич», поделился нюансами работы с Renault, похвастался разработкой новых технологий, а также высказал мнение о санкционной политике, оказывающей непосредственное влияние не только на автопром нашей страны, но и планеты в целом. Впрочем, обо всем по порядку.
- Начну, пожалуй, с того, что недавно АВТОВАЗ заявил о планах выпустить в 2023 году не менее 400 000 автомобилей. Сможет ли в действительно выполнить заявленные объемы локомотив российской автоиндустрии в условиях перманентного кризиса?
- В перспективе мы планируем производить даже больше, чем заявлено до конца 2023 года. Особенно с учетом планов компании выпускать автомобили на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Что касается непосредственно года наступившего, то мы намерены выпустить 401 000 автомобилей, если быть точными. Время, конечно, непростое, все будет зависеть от санкций и внешних факторов, с которыми мы столкнулись в прошлом году. Это был самый тяжелый год за всю историю автопрома в целом и АВТОВАЗа в частности. Но мы гордимся теми результатами, которых сумела достичь наша компания благодаря командной работе, клиентам и поддержке государства. Мы очень много времени уделяем прогнозам, у нас существуют ежемесячные цифры планирования.
- Как говорится, лучше не обещать, если не можешь сделать. А если пообещал, то будь любезен.
— Именно. Каждый месяц мы смотрим, идет ли рынок туда, куда мы изначально прогнозировали, а также анализируем, насколько мы выполняем свои показатели по продажам. И заявленный объем производства — цифры действительно внушительные, как, собственно, и амбициозные планы по продажам. Поэтому будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация на рынке, но, согласитесь, нет ничего невозможного.
- А в эти цифры входят будущие новинки, включая таинственные кроссоверы, готовящиеся к запуску на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
- Нет, речь исключительно о моделях LADA без учета запуска питерского предприятия.
- А вот некогда говорилось, что в Питере АВТОВАЗ намерен выпустить первую партию из 10 000 автомобилей. Это разве не в 2023 году?
— Все верно, в 2023 году объем производства на площадке в Санкт-Петербурге составит до 10 000 автомобилей. Напомню, что потенциал этой площадки — более 100 000 автомобилей в год. В наших планах — подписать соглашение с партнерами, запуститься и максимально локализовать сборочное производство. Перед нами открылись новые возможности, которыми странно было бы не воспользоваться. Мы постараемся по максимуму избежать некоторых ошибок, которые были допущены в автопроме.
- Вы сейчас про проблему с комплектующими?
- Конечно. Потребители спрашивают, почему в России нет собственного двигателя? Чтобы его создать, нужен не один десяток миллиардов рублей, как и не один год. Правда, в Минпромторге есть планы по развитию данной компетенции, а АВТОВАЗ с радостью поможет. Мы за локализацию и развитие собственного, а главное — независимого автопрома в стране. Чтобы это был качественный продукт, который будет актуален не только на нашем рынке, но и на экспортных.
- Все же давайте вернемся к комплектующим. С какими из компонентов сейчас наблюдается острая нехватка? Электроника?
- Да, микрочипы. Дефицит полупроводников никуда не делся. Причем, как вы знаете, их недостаток затронул весь автопром планеты.
- В этом году АВТОВАЗ решит проблему с нехваткой пресловутых микрочипов?
- Мы будем решать вопрос совместно с Минпромторгом. Кстати, первый камень уже заложен на месте будущего завода по производству микрочипов в России. К сожалению, на его постройку уйдет не один год, но даже это займет лишь какую-то часть рынка. Сегодня в стране мы имеем четыре подобных предприятия, которые, правда, занимаются выпуском IТ-оборудования не для автомобилей. Но опять же, деятельность альтернативных поставщиков никто не отменял.
- А что касается ABS?
- ABS в этом году вернутся в автомобили LADA.
- Прекрасная новость. Речь не про антиблокировочную систему тормозов от Bosch?
- Нет, Bosch сегодня выбрал идеологию вместо бизнеса, поэтому у нас будут системы от китайского производителя.
- А насколько можно судить о безопасности этих систем?
- Все сертификации будут проведены в соответствии с общепринятыми стандартами качества и безопасности. Как для использования в автомобилях на российском рынке, так и за рубежом. Не стоит недооценивать Китай.
- Как и их рынок! Кстати, как вы думаете, сколько бы ежегодно продавала LADA в Китае, если бы пришла на местный рынок?
- Примерно раз в три года мы обсуждаем с китайскими коллегами такую вероятность. Они хотели бы видеть у себя на рынке LADA Niva Legend, но у них есть квоты на уровне государства. И говоря о нас, речь шла не более, чем о 10 000 машинах в год.
- Это не ваши объемы. Даже самый мелкий производитель в КНР продает по 200—300 тысяч автомобилей в год. Если, конечно, это не точечная ручная сборка.
- Мы сейчас активно развиваем экспортную стратегию. Тем более, что АВТОВАЗ вновь стал самостоятельной единицей. То есть мы сами выбираем, куда и с каким продуктом идти. К примеру, ОАЭ изъявляет желание покупать наши автомобили.
- «Ниву»?
- Да. Те же англичане до сих пор вспоминают наши внедорожники. Но тут нужно понимать, что требуются дополнительные инвестиции, так как речь идет об автомобилях с правым рулем. Такие рынки — это Великобритания, Австралия. Наконец, Азия…
- Ладно, давайте перейдем к автомобилям для России. Вот скажите, зачем нам электрический Largus? Он разве кому-то нужен, кроме самого АВТОВАЗа?
- Прежде всего, это развитие инжиниринга, новых технологий и отрасли в целом. Конечный покупатель в любом случае будет. Вопрос: в каких объемах.
- А в каких объемах вы планируете реализовывать «электроЛаргус»?
- Пока это коммерческая тайна. Однако в стране, пусть и не так молниеносно, но развивается инфраструктура для электротранспорта. А значит, спрос на него будет расти, как и увеличиваться с каждым годом доля присутствия в глобальном парке автомобилей.
- Основной акцент на корпоративных продажах?
- Совершенно верно. Впрочем, мы активно продвигаем битопливное направление. У нас уже есть Granta и Vesta CNG. А еще мы ждем глобального развития водородного транспорта, над которым не без удовольствия поработаем.
- LADA Largus освоил конвейер в Ижевске. А что еще будет выпускаться на этой площадке?
- На Ижевск у нас есть целый план развития на ближайшие 1,5 года. Причем не только в плане выпуска автомобилей, но и комплектующих. Но подробности вы узнаете несколько позже…
- Хорошо. А с чем весной выйдет на рынок обновленная LADA Vesta?
- В ближайшие недели мы сообщим подробности об оснащении, которое получит Vesta NG.
- Как я понимаю, на некогда заявленный модный планшет мультимедиа рассчитывать не приходится?
- С учетом санкционного давления — пока нет. Ближайшие полгода после запуска Vesta NG планшета не будет. Сложности наблюдаются и с другими компонентами. Например, с резиновыми изделиями.
- А как насчет ABS, о которой мы уже говорили? Она тоже появится на «Весте» позже?
- Нет, Vesta NG весной выйдет с конвейера уже с антиблокировочной системой тормозов. Причем устанавливаться она будет уже в базовой версии. Как и подушки безопасности.
- А мотор?
- У нас будет продолжаться работа с двигателем «Евро−5», хотя этот агрегат появится не сразу, но в течение 2023 года — точно. Опять же, многое зависит от нового санкционного пакета, который мы ждем.
- А когда ждать потребителю преемника LADA XRAY?
- Смену этой модели мы планируем в 2025 году. Это будет автомобиль В-класса, причем во всех кузовах! Речь идет о седане, универсале и даже кросс-версии. Запуск запланирован в Тольятти.
- Какие еще новинки готовятся?
- Кроссовер на базе LADA Vesta в конце 2025 года. Работы уже идут в рамках намеченного графика.
- Это не параллель с сегодняшней Vesta Cross?
- Нет, приоткрою завесу тайны: мы готовим нечто совершенно новое. Скажу так: это будет совсем другое!
- Речь идет о проекте без участия потенциальных китайских партнеров?
— Без участия, да. Это исключительно наши разработки. Кстати, во многом помогает обратная связь с клиентами, которые высказывают свои пожелания относительно развития продуктовой линейки LADA. А еще мы набираем команду новых специалистов для развития инжиниринга. Платформа Vesta дает нам много возможностей.
- В конце прошлого года муссировалась тема относительно выпуска кроссовера LADA Duster. Почему решили завернуть эту идею. Или не завернули?
- Модель имеет низкую локализацию. Роялти с каждого автомобиля составляет 4%. Кроме того, поставки комплектующих для Duster заблокированы.
- Что можете сказать о грядущих кроссоверах, заявленных на мощностях бывшего завода Nissan в Питере?
- Пока что-либо говорить преждевременно, так как для начала, как минимум, мы должны обсудить все условия с нашими будущими коллегами и подписать все соответствующие документы. При этом хочу заметить, что мы будем развивать компетенции и собственный инжиниринг, открывая новые горизонты, как, собственно, и звучит наш слоган. Скажу одно: мы идем в сегменты C и D.
- Схема такая же, как с «Москвичом»? То есть на завод привезут фактически готовые машины, к которым попросту прикрутят колеса и наклеят новые шильдики?
- Мы за локализацию производства и его развитие. А чисто отверточная сборка — не наш метод.
- Кстати, а считаете ли вы свежеиспеченный «Москвич», построенный по лекалам китайского JAC, конкурентом LADA?
- Если брать текущую модель, играющую в сегменте В+, да еще и стоимостью выше 2 000 000 рублей, то нет. Но после того, как продуктовую линейку «Москвич» пополнят модели сегментов С и D, то конкуренция с LADA окажется неизбежной, учитывая планы АВТОВАЗа выпускать автомобили этих классов на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Мы смотрим, какие ошибки совершают конкуренты, дабы избежать их самим. Однако мы не боимся соперников — скорее, наоборот: это стимулирует. Конкуренты есть и будут всегда.
- А кого видите в конкурентах из Китая, работающих в России?
- Geely уверенно наращивает производство в Белоруссии, а Haval — в Тульской области. Если говорить про долю китайцев на российском рынке, то мы считаем своим конкурентом марку Chery, которая осваивает сразу несколько сегментов, включая нишевые и даже люксовые.
- Кстати, вы же разрешили своим дилерам торговать китайскими машинами с условием, если они не конкурируют с автомобилями LADA и все стандарты вашего бренда соблюдаются. А как вы это контролируете?
- У нас есть практика тайных покупателей, задействованы аудиторы, проверяющие все стандарты, которые обязан соблюдать дилер, работают специализированные региональные менеджеры. К тому же, мы согласовываем площадь шоурума для сторонних брендов, и даже определенное количество подъемников, обслуживающих их автомобили.
- Когда АВТОВАЗ, наконец, явит нам полноприводный кроссовер?
- Некогда представленный проект концептуальной LADA 4x4 Vision — предтечи будущей «Нивы» — остановлен. АВТОВАЗ задумался над новым проектом. Как мы уже говорили, ни Duster, ни Vision мы выпускать не можем. Потому что это экономически не выгодно. Но мы изучаем и консолидируем информацию о развитии линейки моделей с полным приводом. И теперь это будет исключительно свой, полностью российский проект.
- «Ниссановское» добро ведь тоже нельзя использовать?
- Да, поэтому это будет нечто свое, вазовское. Вопрос о выпуске полноприводного кроссовера тщательно прорабатывается. Инжиниринг работает, разработки ведутся. Как он будет называться и в каком классе присутствовать, надеюсь, сообщим в течение 2023 года — приоткроем завесу тайны. Когда появится окончательное понимание, решение о запуске такой модели будет приниматься советом директоров.
- А как насчет нового поколения «Нивы»? Стоит ли ее ждать? Если да, то когда?
- Пока мы ведем работу по улучшению текущей версии автомобиля. Оказывается, идеал тоже можно совершенствовать. В этом году мы запланировали ряд изменений. Продолжается работа над LADA Niva Sport. Задача — не просто установить в автомобиль новый, более мощный двигатель, а все же комплексно выпустить действительно хороший продукт с учетом соблюдения целого ряда технических и, что немаловажно, потребительских нюансов. Причем речь о доработках не только версии Sport, но и модели Legend в целом. Сроки выхода на рынок мы, скорее всего, уточним в марте во время дилерской конференции.
- То есть новой «Нивы» нам в ближайшем будущем не видать? «Старушке» ведь уже без малого «полтинник»! Хотя зачем придумывать что-то новое, если и старое из года в год прекрасно продается, да?
- Возьмем Gelandewagen. Он глобально не меняется годами. Поэтому его и любят. Массово любят. Если мы поменяем пользовательские характеристики «Нивы», к примеру, установим автоматическую трансмиссию, приоденем в городской костюмчик, то можем столкнуться с непониманием клиентов. В том числе и на экспортных рынках. Но в качестве дополнений мы регулярно ведем работу. Смотрим, что у нас есть по документации, связанной с полным приводом, какими возможностями можем располагать. Но в каком году эти дополнения произойдут, сказать не могу. Продолжается расширение линейки в коммерческом направлении. Подразделение «ВИС-Авто» выпустило на базе «Нивы» семейство пикапов с модернизированным двигателем. В общем, потенциал текущей версии автомобиля еще не исчерпан.
- А какова в настоящий момент доля клиентов LADA, которая обслуживает автомобиль у официального дилера? Полагаю, что достаточно много автовладельцев после покупки чинят свои машины в обычных мастерских. Как минимум, где ближе и дешевле.
— Клиенты, которые возвращаются для ремонта или прохождения ТО к официальным дилерам, это в основном владельцы LADA Vesta, Largus и XRAY. По нашим подсчетам, около 50% клиентов остаются с фирменными дилерскими центрами даже после окончания гарантийного периода. Мы работаем над тем, чтобы этот показатель продолжал расти. Владельцы Granta отказываются от «официалов» примерно в 75% случаев, Niva — с учетом специфики этого автомобиля — еще больше, но не намного.
Кстати сказать, в России следует стандартизировать работу независимых центров, чтобы были контроль качества, а вместе с тем комфорт для клиента и гарантия на предоставленные услуги. Мы планируем развивать эко-систему LECAR, в которую, в том числе, входят универсальные СТО, способные принимать и обслуживать автомобили любых марок.
Помимо этого, мы будем увеличивать количество официальных дилерских точек, чтобы клиентам не приходилось ездить на обслуживание за сотни километров. Нередко именно поэтому автовладельцы идут на сторону, так как ехать к ближайшему дилеру банально далеко. В ближайшие два года мы станем еще ближе к нашим клиентам, обещаю.
— Подключите дилерскую сетку Renault и Nissan?
— Тут мы будем смотреть точечно. Прежде всего, на то, где какая локация и насколько они удалены друг друга, не пересекаются ли дверь в дверь с техцентром LADA и так далее. У нас есть определенные стандарты по размещению дилеров по регионам и, в частности, городам. Когда у АВТОВАЗа были некоторые сложности, примерно в 2013—2014 годах, когда еще не было LADA Vesta, некоторые дилеры от нас отвернулись, не поверив в успех. Но когда мы снова встали на ноги, они захотели вернуться. Вот только мы уже их назад не приняли. Это принципиальная позиция. Незаменимых не существует!