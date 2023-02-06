Geely открыла крутой центр автодизайна

Фото производителя
Похоже, еще чуть-чуть, и китайцы начнут задавать тренды в автомобильном дизайне. Во всяком случае, не зря они массово скупают именитых художников, а Geely даже успела открыть новейший инновационный центр, где разрабатываются передовые дизайнерские решения международного уровня.
Лика Затворная

Технологичный Geely Innovation Design Center Italy начал свою работу в Милане, с столице мировой моды и стиля. Подразделение займется созданием дизайна будущих моделей, став «мозговым центром для новых идей».

Кроме того, здесь будут проводиться исследования глобального рынка и разрабатываться международные стратегии.

Напомним, что с осени 2021 года за стилем марки следит вице-президент по глобальному дизайну Штефан Зилафф, известный по работе с такими брендами, как Audi, Mercedes-Benz и Bentley. Именно он выступил с идеей объединить в одно целое команды и концепцию различных марок, входящих в холдинг Geely. В настоящий момент компания собрала около ста дизайнеров со всего мира, а новый центр стал шестой по счету студией дизайна «Джили».

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, прототипы, концепты
6 февраля 2023
258