Geely открыла крутой центр автодизайна

Технологичный Geely Innovation Design Center Italy начал свою работу в Милане, с столице мировой моды и стиля. Подразделение займется созданием дизайна будущих моделей, став «мозговым центром для новых идей».

Кроме того, здесь будут проводиться исследования глобального рынка и разрабатываться международные стратегии.

Напомним, что с осени 2021 года за стилем марки следит вице-президент по глобальному дизайну Штефан Зилафф, известный по работе с такими брендами, как Audi, Mercedes-Benz и Bentley. Именно он выступил с идеей объединить в одно целое команды и концепцию различных марок, входящих в холдинг Geely. В настоящий момент компания собрала около ста дизайнеров со всего мира, а новый центр стал шестой по счету студией дизайна «Джили».