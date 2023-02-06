Peugeot продавала в России дефектные седаны 408

Российское представительство Peugeot анонсировало проведение новой сервисной акции, охватывающей седаны 408, переданные покупателям в период с декабря 2021 по июль 2022 года. Отзыв скромный — под него подпадает всего 21 машина. Да и не сказать, что критичный: французы обнаружили, что на некоторых авто передние противотуманки установлены неправильно, из-за чего они светят «не туда».

В рамках отзывной кампании сотрудники официальных дилерских сервисов Peugeot проверят и при необходимости переустановят ПТФ. Платить за это владельцам потенциально дефектных седанов не придется — банкет за счет производителя.

Остается лишь добавить, что хозяевам «отзывных» автомобилей вовсе необязательно дожидаться звонка из дилерского центра: проверить, подпадает ли машина под акцию, можно, например, на официальном сайте Росстандарта. Кроме того, с прошлого года о новых сервисных кампаниях граждан оповещают и «Госуслуги» (подробнее об этом — здесь).