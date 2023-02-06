Лихие 2020-е: почему сейчас не стоит покупать запчасти на авторазборках

Даже незначительная автоавария сегодня — это серьезное расстройство. Мало того, что восстановительные работы ощутимо подорожали, так и сроки проведения ремонта сильно затянулись. СТО, если взвалить на них поиск нужных запчастей, закладывают даже на мелкие операции по несколько месяцев, а уж коли возникла потребность в чем-то серьезном, то пиши пропало — до года. Казалось бы, решение проблемы лежит на поверхности: обзвони разборки да собери все необходимое за пару дней. Что ж, попробовали.
Первое, с чем довелось столкнуться, это с воистину фантастическим ценообразованием. Если новый «оригинал» стоит 100 000 рублей, а аналог — 50 000, то на разборке предлагают ту же деталь за 80 000 или 100 000 целковых. Причина ультимативна: мол, у нас можно забрать хоть сегодня, а сколько будет везти магазин и привезет ли вообще — вопрос. Правы купцы, что уж: срок поставки любой «железки» сейчас — от 30 до 60 дней, причем успех никто не гарантирует. В лучшем случае деньги вернут, а в худшем — просто с ними испарятся, как туман поутру.
Второй важный аргумент — практически полное отсутствие выбора. Многие, например, кузовные элементы даже в Москве — городе, где разбором занимаются тысячи предприятий — иногда присутствуют в единичном экземпляре. В хорошем состоянии — по цене новых. С царапинами или вмятинками «под ремонт» — с небольшим, порядка 10—20% дисконтом. Дожили, называется! Даже при оптовой закупке продавец с плохо скрываемым нежеланием идет на торг: и так заберут.
На массовые бюджетные машины — Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и других «жителей» таксопарков — еще можно подобрать аналог, который пока есть на складах. Там и разборки, к слову, сговорчивее, и выбора больше. Порой удается найти «даже в цвет» — забытое, но приятное чувство. Но стоит выйти за рамки ходовых моделей, как начинается беспредел: детали пропадают даже из наличия, а некоторые продавцы, не стесняясь, просят «накинуть», чтобы перебить цену другого покупателя. Лихие 2020-ые, начало.
Процесс этот завершится с наладкой железнодорожных поставок из Китая, сокращением финансового и логистического пути из ОАЭ, а также закреплением отношений с Грузией и Арменией, через которые сейчас запчасти в Россию везут эшелонами. Вопрос не только в дороге и цене, но и в валюте: переход на торговлю за рубли-дирхамы-юани-зайчики мгновенно упростит вопрос поставок любой «санкционки». И он уже запущен.
Так что придется поездить с ржавым крылом и мятым капотом, пока сильные мира сего не решат наши насущные проблемы. А авторазборка, увы, уже не в силах противостоять дефициту: металл надо ковать, пока он горячий.