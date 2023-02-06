Лихие 2020-е: почему сейчас не стоит покупать запчасти на авторазборках

Второй важный аргумент — практически полное отсутствие выбора. Многие, например, кузовные элементы даже в Москве — городе, где разбором занимаются тысячи предприятий — иногда присутствуют в единичном экземпляре. В хорошем состоянии — по цене новых. С царапинами или вмятинками «под ремонт» — с небольшим, порядка 10—20% дисконтом. Дожили, называется! Даже при оптовой закупке продавец с плохо скрываемым нежеланием идет на торг: и так заберут.

На массовые бюджетные машины — Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и других «жителей» таксопарков — еще можно подобрать аналог, который пока есть на складах. Там и разборки, к слову, сговорчивее, и выбора больше. Порой удается найти «даже в цвет» — забытое, но приятное чувство. Но стоит выйти за рамки ходовых моделей, как начинается беспредел: детали пропадают даже из наличия, а некоторые продавцы, не стесняясь, просят «накинуть», чтобы перебить цену другого покупателя. Лихие 2020-ые, начало.

Процесс этот завершится с наладкой железнодорожных поставок из Китая, сокращением финансового и логистического пути из ОАЭ, а также закреплением отношений с Грузией и Арменией, через которые сейчас запчасти в Россию везут эшелонами. Вопрос не только в дороге и цене, но и в валюте: переход на торговлю за рубли-дирхамы-юани-зайчики мгновенно упростит вопрос поставок любой «санкционки». И он уже запущен.

Так что придется поездить с ржавым крылом и мятым капотом, пока сильные мира сего не решат наши насущные проблемы. А авторазборка, увы, уже не в силах противостоять дефициту: металл надо ковать, пока он горячий.