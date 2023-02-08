Российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Mazda CX−50

Россияне не особо активно покупают машины, прибывшие в страну по схеме параллельного импорта, но дилеров, кажется, уже не остановить. Они тащат к нам и «бюджетки», и среднеразмерные седаны, и «электрички», и кроссоверы. Встречайте очередного «серого» новичка — Mazda CX−50.

Поскольку эту «Мазду» поставляют из США, руль у нее левый. Мотор — 2,5-литровый на 212 л. с., коробка передач — шестиступенчатый «автомат», привод — полный. По габаритам CX−50 превосходит хорошо знакомый нам CX−5. Его длина — 4719 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1613.

Что же до оснащения, то Mazda CX−50, предложенная одним региональным дилером, может похвастать кожаным салоном, адаптивными LED-фарами, климат- и круиз-контролями, обогревом передних кресел, бесключевым доступом, парктрониками, камерой заднего вида, люком в крыше и массой электронных ассистентов — в том числе мониторингом «мертвых» зон и системой контроля рядности движения.

За все это богатство автосалон просит 4 750 000 рублей. К слову, стоимость новеньких CX−5 сейчас — тех, что предлагаются дилерами «официально» — 3,5—3,8 млн. целковых. Разумеется, по ряду параметров «пятерка» уступает американскому собрату, но зато на нее действует заводская гарантия. Чтобы ни случилось, клиент может рассчитывать на бесплатный ремонт. А что, кстати, делать, если в нем отказывают, читайте здесь.