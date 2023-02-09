Когда новая LADA Vesta Sport в кузове универсал поступит в продажу

Фотографии «спортивного» универсала появились в социальной сети «ВКонтакте». Авторы публикации показали экстерьер и интерьер новинки, а также ее подкапотное пространство, где «поселился» 1,8-литровый 145-сильный движок, известный по LADA Vesta Sport. «Автомобиль собран на дочернем предприятии АВТОВАЗа компании LADA Sport», — подписали снимки администраторы сообщества Avtograd News.

В комментариях тут же начались бурные обсуждения: мол, дилеры наверняка заломят за новинку от 3 млн. рублей. Однако как выяснил портал «АвтоВзгляд», не заломят. А все потому, что попавшая в объектив смартфона LADA Vesta NG SW Cross да еще и Sport — никакой не предсерийный образец, а единичный экземпляр. Продаваться такой автомобиль не будет, сообщили нам представители АВТОВАЗа.

Но расстраиваться поклонникам LADA не стоит, ведь тольяттинцы готовят много других приятных сюрпризов. В их числе — совершенно новое семейство, которое придет на смену XRAY, полноприводный кроссовер. А подробнее об этом и многом другом можно прочитать в эксклюзивном интервью портала «АвтоВзгляд» с вице-президентом по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрием Костроминым здесь.