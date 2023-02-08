Водители в шоке: за что кошмарят Ассоциацию европейского бизнеса

Итак, широко известная в узких кругах организация, в которую входят 507 компаний со всего мира, а не только из Европы, как можно подумать исходя из названия, рискует быть признанной иностранным агентом. Минюст уже проводит проверку, и вроде как должен в ближайшее время вынести свой вердикт.
Автомобильная ипостась АЕБ
Ну, собственно говоря, признает — значит, признает. Будет у нас еще одно НКО-иноагент. Лично мне это как-то по барабану. Ибо АЕБ в своей автомобильной ипостаси полностью утеряла былую привлекательность. Полтора десятка лет я с удовольствием пользовался ее статистикой по продажам, хотя претензий к качеству информации хватало. В частности, не был представлен целый сегмент дорогих марок вроде Bentley, Maserati, Rolls-Royce и т. д. Да и сама методика сбора данных вызывала вопросы.
Но теперь ежемесячные сводки, в которых совершенно не отражены такие важные для рынка бренды как Chery, Exeed, BMW и Mercedes, а также не учтен параллельный импорт, сколь бы дохлым он ни был, кажутся бесполезными для анализа ситуации в отрасли. И все же, почему Ассоциация нарвалась на чье-то недовольство? Причем недовольство столь сильное, что породило целый запрос в Минюст?
Оказывается, некоей загадочной «Общественной потребительской инициативе» показалось, что в АЕБ состоят иностранные компании, покинувшие Россию, но продолжающие влиять на политику страны через эту бизнес-организацию. А выражается это влияние в том, что она выступает против параллельного ипорта.
Борцуны из ОПИ
Что представляет собой эта ОПИ — сказать трудно, данных о ней крайне мало. Однако известно, что зарегистрирована структура в 2014 году, и вполне могла бы успеть проявить себя в борьбе с повышением цен на автомобили, примерно с того самого времени вышедшим за рамки разумного и действительно бьющим по карману потребителей.
Однако этим ОПИ не заинтересовалась, она известна главным образом своими смелыми нападками на зарубежные компании. Как заявил «Известиям» глава «Инициативы» Олег Павлов, его организация подала иски в суд в отношении международных автопроизводителей General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor — ибо иностранные компании, приостановившие работу в РФ, нарушают права российских потребителей. Теперь людям не доступен ремонт, техническое обслуживание и так далее.
Правда опрошенные порталом quto.ru эксперты Союза потребителей РФ сочли все эти иски бесперспективными, ибо ответчиком выступает импортер, в то время как обеспечение поставок запчастей лежит на изготовителе. Да и доказательств отказа в ремонте автомобилей в иске не приводится. Тем не менее, ОПИ не опускает руки. Теперь она обвиняет АЕБ в открытом выступлении против нужных государству инициатив — в частности, против легализации параллельного импорта. Однако обратимся к документам.
Польза чтения первоисточников
В пресс-релизе, выпущенном Ассоциацией европейского бизнеса по поводу претензий к ее деятельности, сообщается следующее. Во-первых, АЕБ не получает иностранные средства, ибо ее членами являются российские юридические лица. Во-вторых, «АЕБ не выступает против параллельного импорта… Мы понимаем, что в изменившихся обстоятельствах стали необходимы определенные решения для поддержания стабильного функционирования экономики. В связи с этим АЕБ соответствующим образом пересмотрела свою предыдущую позицию, что отражено в пресс-релизе, опубликованном 19 мая 2022 г. В частности, АЕБ не возражает против параллельного импорта как меры по обеспечению наличия на российском рынке товаров, производство которых не налажено или приостановлено/остановлено в России».
И да, есть и такой пресс-релиз. Он находится в свободном доступе и любой желающий может не полениться и с ним ознакомиться. Никаких принципиальных возражений против параллельного импорта там не содержится, но выражается озабоченность, что в результате его введения могут пострадать те компании, которые не поддались давлению своих правительств и не свернули работу в России.
А вообще, практически все бизнес-объединения можно подвести под статус иноагента — даже РСПП, поскольку среди их членов есть компании, аффилированнны с зарубежными инвесторами. По крайней мере, такое мнение высказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.