Водители в шоке: за что кошмарят Ассоциацию европейского бизнеса

Итак, широко известная в узких кругах организация, в которую входят 507 компаний со всего мира, а не только из Европы, как можно подумать исходя из названия, рискует быть признанной иностранным агентом. Минюст уже проводит проверку, и вроде как должен в ближайшее время вынести свой вердикт.

Автомобильная ипостась АЕБ

Ну, собственно говоря, признает — значит, признает. Будет у нас еще одно НКО-иноагент. Лично мне это как-то по барабану. Ибо АЕБ в своей автомобильной ипостаси полностью утеряла былую привлекательность. Полтора десятка лет я с удовольствием пользовался ее статистикой по продажам, хотя претензий к качеству информации хватало. В частности, не был представлен целый сегмент дорогих марок вроде Bentley, Maserati, Rolls-Royce и т. д. Да и сама методика сбора данных вызывала вопросы.

Но теперь ежемесячные сводки, в которых совершенно не отражены такие важные для рынка бренды как Chery, Exeed, BMW и Mercedes, а также не учтен параллельный импорт, сколь бы дохлым он ни был, кажутся бесполезными для анализа ситуации в отрасли. И все же, почему Ассоциация нарвалась на чье-то недовольство? Причем недовольство столь сильное, что породило целый запрос в Минюст?