Свежие фотографии и дата премьеры: Volkswagen рассказал об обновленном Touareg

Первое, что обращает на себя внимание на тизере — иная оптика с тоненькой световой полоской, соединяющей фары. Похожее решение вольфсбургцы применяли и раньше: в том числе на недавно обновленном кроссовере Atlas (в России — Teramont) для США. Что же до самих приборов, то посвежевший Touareg обзаведется матричными фарами с 38 400 микродиодами — можете себе представить, в какую сумму в случае чего обойдется их замена или ремонт.

Кроме того, дизайнеры «переосмыслили» передний и задний бамперы — но их внешний вид будет зависеть от версии модели. Новыми вариантами пополнится и линейка колесных дисков. Мы также увидим синие тормозные суппорты с маркировкой R (в соответствующей комплектации), LED-полосу на багажной двери (по типу той, что украшает радиаторную решетку) и подсвечивающийся шильдик VW сзади.

Что касается силовых агрегатов, то все останется по-прежнему. В моторную гамму войдут как традиционные бензиновые и дизельные V6 на три литра, так и гибридные установки — суммарной мощностью на 381 и 456 л. с. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», привод — полный. Прочие технические подробности представители компании раскроют позже.

Напомним, что Volkswagen приостановил поставки автомобилей из-за рубежа в Россию (да и вообще находится в шаге от прощания с нашим рынком), а потому «официально» посвежевший Touareg к нам в обозримом будущем не приедет. Но велика вероятность, что его «привезет» параллельный импорт, который активно набирает обороты в стране.