Крутая Toyota и другие новинки автосалона в Чикаго, интересные для России

Начнем, пожалуй, с главной премьеры для нашего брата — самом большом кроссовере за всю историю японской марки Toyota. Речь идет о «потолстевшем» Highlander, получившем приставку Grand к названию. «Горца» у нас любят и уважают, а уж после модернизации он наверняка бы обаял еще большее число российских автолюбителей.
Итак, Grand Highlander обзавелся восьмиместным салоном, а кузов стал длиннее даже флагманского Land Cruiser. Прибавка в 15 сантиметров длины сказалась и на внутреннем пространстве. В багажный отсек автомобиль готов принять целых 2 775 литров груза, а на галерке нашли свое место полноценные сиденья для взрослых седоков. Второй ряд можно трансформировать — на выбор — в трехместный диван, либо пару капитанских кресел. Каждому пассажиру положен свой USB-слот, а подстаканников в салоне почти вдвое больше, чем самих ездоков.
Головное устройство, представленное на 12,3-дюймовом многоцветном тачпаде, обучено «ходить» в интернет, а смартфоны — заряжаться без использования проводов. Опций столько, что позавидует даже Lexus. Недурно и по технике. Самый мощный из агрегатов в составе гибридной силовой установки выдает нескромные 367 сил мощности. Привод — передний и полный. Ведь могут японцы, когда хотят!
Европейцы тоже блеснули. Так, немецкий Volkswagen привез на выставку освеженный Atlas, который на российском рынке известен под модельным именем Teramont. Автомобиль получил более дерзкого вида оптику, приклеенную по краям обновленной решетки радиатора, а также стильную диодную секцию на «морде лица». Похожее решение мы уже могли видеть на кроссоверах провозгласившей себя премиальной марки Exeed из Китая.
Внутреннее убранство козыряет увеличенным центральным дисплеем, а органы управления — «тачевым» интерфейсом. Вокруг — «кожа-рожа» и каскад продвинутой электроники. Причем весь функционал, отвечающий за комфорт и безопасность, отныне положен «Терамонту» уже по умолчанию. Что до силового агрегата, то в отсеке для мотора прописался 273-сильный турбодвижок, сопряженный с «автоматом» о восьми ступенях. Спасибо, что не «преселектив». Привод же, как в случае с «Тойотой», передний и полный.
А теперь — внимание — очень много букв. Речь о «домашней» новинке под названием Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition. Бескомпромиссный «бездорожник» обзавелся специальной версией в честь 20-летия «Рубикона», которая готова похвастать слегка подретушированным «грилем», увеличенным клиренсом и целой россыпью доработок от гуру оффроуд-тюнинга American Expedition Vehicles. В их числе: лифтованная подвеска, перенастроенная трансмиссия, лебедка и здоровенные колеса. В качестве «сердца» для юбиляра был избран могучий 476-сильный Hemi с рабочим объемом 6,4 литра. Привод — полнее некуда. Согласитсь: не автомобиль, а мечта! Что ж, да поможет нам «серый» импорт.