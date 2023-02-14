Крутая Toyota и другие новинки автосалона в Чикаго, интересные для России

Начнем, пожалуй, с главной премьеры для нашего брата — самом большом кроссовере за всю историю японской марки Toyota. Речь идет о «потолстевшем» Highlander, получившем приставку Grand к названию. «Горца» у нас любят и уважают, а уж после модернизации он наверняка бы обаял еще большее число российских автолюбителей.

Итак, Grand Highlander обзавелся восьмиместным салоном, а кузов стал длиннее даже флагманского Land Cruiser. Прибавка в 15 сантиметров длины сказалась и на внутреннем пространстве. В багажный отсек автомобиль готов принять целых 2 775 литров груза, а на галерке нашли свое место полноценные сиденья для взрослых седоков. Второй ряд можно трансформировать — на выбор — в трехместный диван, либо пару капитанских кресел. Каждому пассажиру положен свой USB-слот, а подстаканников в салоне почти вдвое больше, чем самих ездоков.

Головное устройство, представленное на 12,3-дюймовом многоцветном тачпаде, обучено «ходить» в интернет, а смартфоны — заряжаться без использования проводов. Опций столько, что позавидует даже Lexus. Недурно и по технике. Самый мощный из агрегатов в составе гибридной силовой установки выдает нескромные 367 сил мощности. Привод — передний и полный. Ведь могут японцы, когда хотят!