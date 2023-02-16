Das роскошь: чем пока еще торгуют официальные автодилеры в России

Пережив волну ажиотажа, дилерские центры скатились в забвение. Некоторую активность можно наблюдать лишь вблизи ремонтных зон, а вот в демонстрационных залах пустынно. Число продавцов существенно сократили, хотя товар в зале стоит. И его немало: помимо уже застолбившего за собой российский рынок Китая, встречаются и хорошо знакомые европейские и японские бренды, как бы ушедшие, но как бы и нет. У корейцев в шоу-румах тоже хватает машин, которые теоретически можно купить прямо сейчас.
Например, в салонах Kia предостаточно и Soul, и Sportage, а вот популярных в такси K5 и Rio не предлагают. Хотя менеджеры и намекают, что последние еще встречаются, и их даже можно раздобыть, если позолотить ручку.
Из ДЦ Toyota можно уехать и Camry, и на Land Cruiser, и на RAV4. Но цены кусают значительно сильнее тех, что фигурируют на досках объявлений. Любопытно, что больше нельзя взять фирменный кредит, потому что «собственные» банки автобрендов оказались в интересном положении: и не туда, и не сюда. И вывести доходы не могут, и продолжать функционировать не желают. Поэтому и накапливают, продолжая собирать «жатву» с заключенных ранее договоров.
У Mitsubishi самый полный ассортимент. Есть даже выведенный из официальной продажи классический Pajero — причем не только в трехлитровом исполнении, но и в редкой версии с мотором на 3,8 литра. Все — из Объединенных Арабских Эмиратов.
В наличии есть и те автомобили, что представлены в «официальной» модельной линейке «Митсу»: Outlander (не менее трех миллионов), Eclipse Cross, ASX и даже некогда дефицитный Pajero Sport калужской сборки. Откуда такой богатый выбор? Свою роль сыграл параллельный импорт: дилеры задрали цены, а частные купцы навезли достаточно машин, чтобы покупатель воротил нос от ценников в пять «мультов». Как результат — деньги «зависли», авто никто не берет.
В салонах большой немецкой тройки автомобилей полно — словно и не было никаких ограничений. Только вот ценники есть далеко не у всех машин: отныне прайсы обсуждаются с каждым клиентом в частном порядке. Еще бы, ведь потоковый метод не предполагает таких цифр: новый G-класс за 24 000 000 рублей. На заказ готовы привезти хоть условную луну с неба — никаких проблем. На выбор машины из Эмиратов (чуть дешевле) и прямиком из Европы по полному тарифу. Кстати, именно в салоне многострадальной трехлучевой звезды была заключена единственная за весь день сделка. А вы говорите, денег нет. Есть!
Volkswagen — уже не «das auto», а вполне себе «das роскошь». Несколько китайских Jetta, с которыми портал «АвтоВзгляд» знакомил ранее, разбавляют ряды Tiguan и Touareg, подорожавших просто до неприличия. Седан Polo за два миллиона — тоже элемент сегодняшней действительности. А что у французов? Заглянем в шоу-рум Citroёn — обнаружим кроссоверы С5 Aircross, готовые покинуть стены автосалона в тот же день. Впрочем, про положение дел «Ситро» и родственного «Пежо» мы рассказывали в отдельном материале.
Как видите, рынок вполне себе насыщен и разнообразен, но дефицит сделок продавцы компенсируют конскими наценками. Так что бюджетный сегмент целиком и полностью перетек в средний ценовой, а тот, в свою очередь, округлился до «роскоши». Поэтому в каждом дилерском центре есть либо «китайцы», либо несколько подержанных машин, либо — тот самый параллельный импорт, которым завозят уже все подряд.