Das роскошь: чем пока еще торгуют официальные автодилеры в России

Из ДЦ Toyota можно уехать и Camry, и на Land Cruiser, и на RAV4. Но цены кусают значительно сильнее тех, что фигурируют на досках объявлений. Любопытно, что больше нельзя взять фирменный кредит, потому что «собственные» банки автобрендов оказались в интересном положении: и не туда, и не сюда. И вывести доходы не могут, и продолжать функционировать не желают. Поэтому и накапливают, продолжая собирать «жатву» с заключенных ранее договоров.

У Mitsubishi самый полный ассортимент. Есть даже выведенный из официальной продажи классический Pajero — причем не только в трехлитровом исполнении, но и в редкой версии с мотором на 3,8 литра. Все — из Объединенных Арабских Эмиратов.

В наличии есть и те автомобили, что представлены в «официальной» модельной линейке «Митсу»: Outlander (не менее трех миллионов), Eclipse Cross, ASX и даже некогда дефицитный Pajero Sport калужской сборки. Откуда такой богатый выбор? Свою роль сыграл параллельный импорт: дилеры задрали цены, а частные купцы навезли достаточно машин, чтобы покупатель воротил нос от ценников в пять «мультов». Как результат — деньги «зависли», авто никто не берет.