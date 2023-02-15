Хватит обещаний: автопром дружественных стран начал активные «боевые действия» в России

Пока особо продвинутые автолюбители готовятся встречать свежую версию «Нивы» c приставкой Sport и как у моря погоды ждут реанимацию Vesta, менее приземленным, но более практичным гражданам стоит познакомиться с новыми брендами, которые появляются в России как грибы. Причем приходят к нам не по «серым» схемам, а вполне официально.

Например, несколько моделей китайской Kaiyi собираются выпускать на «Автоторе» и более того — уже начались продажи одной из них. Так же в Калининграде практически прописался и китайский государственный автоконцерн BAIC — даже создана соответствующе российское юрлицо для дистрибьюции его машин. Активизировался и «поднебесный» бренд Tank, так же принимающий заказы на один из свои внедорожников. Но это далеко не все новички рынка, не просто декларирующие свои намерения основательно прописаться в России, но и доказывающие это на практике.