Почему сейчас не стоит покупать подержанный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado

Сначала Toyota работала на надежность, а потом надежность стала работать на «Тойоту». Это в полной мере относится к Prado. Четвертое поколение модели вышло в свет в 2009 году и было обречено на успех. Дело в том, что «бездорожник» базируется на платформе предшественника — Prado 120, который как раз и отличался «неломучестью». А вот у серии 150 с этим получилось не так все гладко.
Лакокрасочное покрытие автомобиля достаточно тонкое, поэтому сколы на капоте и передних крыльях встречаются часто. В этих «пробоинах» появляется ржавчина. Еще одно слабое место — нижняя кромка багажника. Обратите внимание и на хромированные детали. От наших «соленых» зим они быстро облезают и машина теряет товарный вид.
Что касается силовых агрегатов, то у «Прадика» их целый набор. Бензиновые представлены двигателями объемом 2,7 л (163 л. с.) и 3,9 л (282 л. с.). «Дизелей» тоже два — 3 л (173 л. с.) и 2,8 л (177 л. с.). «Бензинки» могут разочаровать расходом горючего. Особенно если внедорожник эксплуатируют в городе в «пробочном» трафике. А 2,7-литровое «сердце» часто ругают за то, что «не едет». Моторы на тяжелом топливе на пробеге 80 000 км потребуют замены помпы, которая может потечь. На некоторых экземплярах меняют турбонагнетатели.
Ближе к 150 000 км большие неприятности подкинет младший «дизель». Нередко поршень четвертого цилиндра трескается и повреждает его стенки. Результат — «капиталка». Также стоит держаться подальше от тех экземпляров, что перенесли чип-тюнинг.
В подвеске обратите внимание на систему KDSS (предотвращения кренов). Как и у старшего LC200 тут подтекают гидроцилиндры. «Лечится» недуг только заменой деталей. Сейчас за все работы просят около 100 000 рублей. Еще одна проблема — крен на правый борт. В этом случае меняют просевшие пружины и амортизаторы. У обычной «ходовки» через 40 000 км обновляют втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. А на 60 000 км нередко начинают гудеть ступичные подшипники.
Ресурс «автомата» зависит от манеры езды и того, где эксплуатировали машину. Поэтому через каждые 40 000 км необходима замена рабочей жидкости и фильтра, чтобы отсрочить серьезный ремонт.
И хотя «железобетонная» надежность автомобиля — миф, но Prado, при должном обслуживании, еще побегает. Другой вопрос, хватит ли у вас денег на то, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.