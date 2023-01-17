Почему сейчас не стоит покупать подержанный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado

Фото производителя
Маленький «Крузак» очень популярен в России. Прежде всего потому, что он дешевле LC200, а внедорожный арсенал практически такой же. Но у любого автомобиля есть слабые места, которые надо знать, чтобы потом не страдать. О них и рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Сначала Toyota работала на надежность, а потом надежность стала работать на «Тойоту». Это в полной мере относится к Prado. Четвертое поколение модели вышло в свет в 2009 году и было обречено на успех. Дело в том, что «бездорожник» базируется на платформе предшественника — Prado 120, который как раз и отличался «неломучестью». А вот у серии 150 с этим получилось не так все гладко.

Лакокрасочное покрытие автомобиля достаточно тонкое, поэтому сколы на капоте и передних крыльях встречаются часто. В этих «пробоинах» появляется ржавчина. Еще одно слабое место — нижняя кромка багажника. Обратите внимание и на хромированные детали. От наших «соленых» зим они быстро облезают и машина теряет товарный вид.

Что касается силовых агрегатов, то у «Прадика» их целый набор. Бензиновые представлены двигателями объемом 2,7 л (163 л. с.) и 3,9 л (282 л. с.). «Дизелей» тоже два — 3 л (173 л. с.) и 2,8 л (177 л. с.). «Бензинки» могут разочаровать расходом горючего. Особенно если внедорожник эксплуатируют в городе в «пробочном» трафике. А 2,7-литровое «сердце» часто ругают за то, что «не едет». Моторы на тяжелом топливе на пробеге 80 000 км потребуют замены помпы, которая может потечь. На некоторых экземплярах меняют турбонагнетатели.

Фото производителя

Ближе к 150 000 км большие неприятности подкинет младший «дизель». Нередко поршень четвертого цилиндра трескается и повреждает его стенки. Результат — «капиталка». Также стоит держаться подальше от тех экземпляров, что перенесли чип-тюнинг.

В подвеске обратите внимание на систему KDSS (предотвращения кренов). Как и у старшего LC200 тут подтекают гидроцилиндры. «Лечится» недуг только заменой деталей. Сейчас за все работы просят около 100 000 рублей. Еще одна проблема — крен на правый борт. В этом случае меняют просевшие пружины и амортизаторы. У обычной «ходовки» через 40 000 км обновляют втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. А на 60 000 км нередко начинают гудеть ступичные подшипники.

Ресурс «автомата» зависит от манеры езды и того, где эксплуатировали машину. Поэтому через каждые 40 000 км необходима замена рабочей жидкости и фильтра, чтобы отсрочить серьезный ремонт.

И хотя «железобетонная» надежность автомобиля — миф, но Prado, при должном обслуживании, еще побегает. Другой вопрос, хватит ли у вас денег на то, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

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17 января 2023
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