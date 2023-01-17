Почему сейчас не стоит покупать подержанный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado

Сначала Toyota работала на надежность, а потом надежность стала работать на «Тойоту». Это в полной мере относится к Prado. Четвертое поколение модели вышло в свет в 2009 году и было обречено на успех. Дело в том, что «бездорожник» базируется на платформе предшественника — Prado 120, который как раз и отличался «неломучестью». А вот у серии 150 с этим получилось не так все гладко.

Лакокрасочное покрытие автомобиля достаточно тонкое, поэтому сколы на капоте и передних крыльях встречаются часто. В этих «пробоинах» появляется ржавчина. Еще одно слабое место — нижняя кромка багажника. Обратите внимание и на хромированные детали. От наших «соленых» зим они быстро облезают и машина теряет товарный вид.

Что касается силовых агрегатов, то у «Прадика» их целый набор. Бензиновые представлены двигателями объемом 2,7 л (163 л. с.) и 3,9 л (282 л. с.). «Дизелей» тоже два — 3 л (173 л. с.) и 2,8 л (177 л. с.). «Бензинки» могут разочаровать расходом горючего. Особенно если внедорожник эксплуатируют в городе в «пробочном» трафике. А 2,7-литровое «сердце» часто ругают за то, что «не едет». Моторы на тяжелом топливе на пробеге 80 000 км потребуют замены помпы, которая может потечь. На некоторых экземплярах меняют турбонагнетатели.