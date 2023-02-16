Livan готовит к премьере бюджетный седан, который может приехать в Россию

По данным наших коллег из «Китайских автомобилей», новый седан от Livan может выйти под «материнской» маркой с названием Youxing 6 или войти в линейку суббренда Maple, получив индекс 01. В регистрационном документе фигурируют оба наименования — какое из них в итоге выберет производитель, мы узнаешь лишь ближе к премьере.

Как и прочие автомобили Livan, многие технические и стилистические решения новый седан позаимствовал у машин Geely. Поэтому внешне он напоминает «электрички» семейства Geely Geometry. По своим габаритам новинка сопоставима с Kia Cerato (длина у обеих машин — 4640 мм), хотя она чуть шире (1870 мм у «китайца» против 1800 у «корейца») и выше (1600 мм против 1450 мм).

Что же до силового агрегата, то уже известно, что в движение Youxing 6 или Maple 01 будет приводить электромотор мощностью 163 л. с. Прочих подробностей пока нет — ждем премьеру, которая, вероятно, состоится в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее представители Livan говорили о том, что планируют выйти в том числе и на российский рынок, а в конце прошлого года кроссовер X3 Pro даже засветился на фотографиях, сделанных в нашей стране. Обещают, что он в скором времени поступит в продажу. Но никаких даже ориентировочных сроков в компании не называют.