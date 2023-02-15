Квантовый скачок: китайцы не пустят на авторынок России корейцев и японцев

Chery, Geely, Exeed, Haval, Omoda, Kaiyi, FAW, JAC, DongFeng, Voyah, Changan — привыкайте к новым именам и брендам, которые в ближайшие годы, если не десятилетия, будут формировать российский авторынок.

Китайцы невероятно быстро принимают решения, мгновенно реагируют на происходящее и не заставляют переспрашивать — все и сразу. Сегодня же. Как результат, позиции корейских и японских брендов, казавшихся незыблемыми, мгновенно стали достоянием истории. Одним днем китайцы разметали и разобрали десятилетиями выстраиваемый бизнес, на обломках которого тут же построили свой небоскреб.

Особенно ярко этот феномен виден на примере марки Changan, которая, кажется, еще пару лет назад вызывала только недоумение. Ну кто, скажите, в здравом уме и трезвой памяти за деньги или в кредит купит этого «жука»? Но вот махнул 2022 год крылом, и дилеры стоят в очередь за право продавать в России продукцию этого динамично развивающегося бренда.